Centro anziani Marcolini a Villa De Sanctis quasi inagibile

Centro anziani Marcolini a Villa De Sanctis. Dopo più di un mese dalla comunicazione del suo Presidente al V Municipio delle copiose infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal solaio soprastante alla struttura, tutto tace.

I tecnici del Municipio non hanno fatto nemmeno un sopralluogo. Questa cosa è gravissima. Il Municipio non dovrebbe fare altro che comunicare al proprietario lo stato del fatti, e minacciare la proprietà, qualora non ripari il danno, di sospendere il rateo dell’affitto, come si fa normalmente tra inquilino e affittuario.

Anche in questo caso il V Municipio dimostra la sua indifferenza per il quartiere Villa De Sanctis e i suoi anziani. Boccuzzi se ci sei batti un colpo!” Questo è quanto scrivono gli iscritti al Centro, sulla pagina Facebook “Amici di Villa De Sanctis“ a proposito delle perdite dal terrazzo che ormai vanno avanti da mesi.

Infiltrazioni che oltre a far cadere anche alcuni pannelli del controsoffitto hanno di fatto contribuito a far sospendere alcune attività sociali mettendo anche in pericolo l’impianto elettrico e i numerosi computer indispensabili per i corsi di informatica.

Da tempo iscritti e CdG chiedono al Municipio la possibilità di trovare una più idonea sostituzione, suggerendo anche la possibilità di poter utilizzare alcune aule vuote ed inutilizzate da anni nel complesso di Via M. U. Guattari. Un’operazione possibile con piccoli interventi tecnici atti rendere totalmente indipendenti le due attività, quella scolastica e quella sociale e aggregativa del Centro Sociale Anziani, oggi in locazione in locali tra l’altro andati recentemente all’Asta Giudiziaria e aggiudicati sembrerebbe, per una cifra non lontana da quanto paga di fitto per un anno il Comune di Roma.

Nel Quartiere di Villa De Sanctis il Comune di Roma non è che abbia altri locali o aree a disposizione da utilizzare a fini sociali a meno che si parli anche del Casale Garibaldi dove esiste una DD Dirigenziale del Direttore del Municipio V con la quale oltre al rilascio dei Locali che vorrebbero mettere a Bando, chiede anche il pagamento di alcuni oneri. Ci sono poi i locali in via Fontechiari, realizzati ai tempi della Giunta Veltroni, e che comprendono un Teatro e diversi altri locali da utilizzare per svariate attività. Ambienti però mai collaudati e presi in carico e che, a causa di infiltrazioni d’acqua, anche dalle fogne, stanno subendo danni decisamente pesanti, ma a cui sembra non interessarsi praticamente a nessuno.

Infine c’è l’area occupata dai fatiscenti resti del Teatro Nuovo Planet su via R. Lombardi. Anche qui c’è, fin dal 2012, una DD per la demolizione in danno e la conseguente liberazione di migliaia di metri quadri di terreno tutto recintato e dove praticamente potrebbe essere realizzato di tutto, comprese strutture per anziani, bambini, adolescenti.

Ma ci rendiamo conto che per realizzare progetti, così ambiziosi, ci sarebbe bisogno anche di un Municipio con un parterre politico di maggior spessore e all’altezza dei problemi da risolvere.