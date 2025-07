Centro storico: approvata la “Consulta dei residenti”. Ecco le sue funzioni

Il Municipio I, si dota di un nuovo strumento per avvicinare l’amministrazione ai bisogni quotidiani della cittadinanza. Si chiama Consulta dei Residenti ed è un organismo partecipativo appena istituito dal consiglio municipale presieduto da Livio Ricciardelli, approvato all’unanimità da tutte le forze politiche.

Un passaggio non banale, che nasce da mesi di confronto tra comitati di quartiere, associazioni del territorio e istituzioni locali.

È stato infatti grazie al contributo della Rete di Associazioni per una Città Vivibile (Racv) che il documento ha preso forma definitiva, dopo l’approvazione di un maxi emendamento che ha accolto le proposte dal basso.

“Il nostro obiettivo era rendere la Consulta davvero efficace e non solo simbolica – ha spiegato Nicola Baroni, presidente di uno dei comitati promotori –. Per questo abbiamo chiesto che fosse garantito un confronto reale e continuativo con l’amministrazione”.

La Consulta dei Residenti potrà intervenire su tutti i temi di competenza municipale, dalle politiche urbanistiche alla viabilità, dall’ambiente ai servizi sociali, rappresentando un ponte diretto tra la cittadinanza e il governo del territorio.

Tra le sue funzioni:

proporre documenti, analisi e studi;

esprimere pareri scritti su atti del Municipio;

convocare assemblee pubbliche;

sollecitare atti o provvedimenti da parte della Giunta.

Il Municipio, da parte sua, si impegna a trasmettere con tempestività le informazioni utili e a tenere conto dei pareri espressi dalla Consulta nei provvedimenti ufficiali. Un impegno che punta a trasformare la partecipazione civica in uno strumento operativo.

Possono aderire alla Consulta comitati, associazioni ed enti attivi nel territorio municipale, purché operativi da almeno otto mesi e con un minimo di 25 iscritti effettivi. I membri non percepiranno alcun compenso e l’organismo si riunirà almeno ogni sei mesi.

Un rappresentante eletto tra i partecipanti fungerà da interfaccia diretta con l’amministrazione, facilitando il dialogo e il coordinamento.

Con questa iniziativa, il Municipio I si allinea alle buone pratiche già avviate con la Consulta dei Commercianti, ma amplia il raggio d’azione dando centralità alla voce dei residenti, protagonisti della vita quotidiana dei rioni e dei quartieri.

Un modello di partecipazione diffusa che, se ben attuato, potrebbe rappresentare un precedente virtuoso anche per gli altri municipi romani.

