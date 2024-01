Centro Storico: Bambino di 10 anni cade dalla finestra di un B&b, è grave

Tragedia in un Bed & Breakfast in corso Vittorio Emanuele. La vittima questa volta un bambino statunitense di appena 10 anni in vacanza con la famiglia nella Capitale da qualche giorno, precipitato da una finestra del terzo piano di un b&b. In vacanza con la famiglia in Città, il piccolo è caduto da una struttura ricettiva del Centro Storico da diversi metri d’altezza. Da subito in condizioni disperate è stato trasportato d’urgenza al Bambino Gesù.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Farnese, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a sentire delle urla disperate provenire da corso Vittorio Emanuele II. All’altezza di via Giovanni Giroud hanno trovato un bambino riverso in strada, privo di sensi, accanto a lui i genitori – in lacrime – ancora in pigiama.

Affidato alle cure del personale del 118 il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso.

Una caduta sulla quale stanno cercando di fare piena luce i carabinieri. Ascoltati i genitori – entrambi statunitensi in vacanza nella Capitale -, hanno riferito che il figlio di 10 anni era nella stanza della camera del Bed & Breakfast dove la famiglia alloggia da qualche giorno assieme al fratello di 3 anni più grande. Oramai a letto, il bambino è poi precipitato dalla finestra – trovata aperta dai militari dell’Arma – per cause ancora da chiarire.

Sotto choc la mamma e il papà del bambino hanno fornito la loro versione dei fatti agli inquirenti. Sul posto, al fine di ricostruire con esattezza le fasi che hanno preceduto la caduta, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci. Informato il magistrato di turno al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.