Centro Storico, donna si getta dal quarto piano: indagini della Polizia Locale di Roma Capitale

Una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta questa mattina, intorno alle 7.30 in via di S.Elena , per una donna a terra, senza vita. Da una prima ricostruzione la vittima, italiana di 82 anni, si sarebbe gettata dal quarto piano della sua abitazione. Tuttora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

