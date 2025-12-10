Centro storico, entra nella ZTL con il cofano aperto per nascondere la targa: denunciato 37enne

Tentativo goffo ma studiato nei dettagli, quello messo in atto da un uomo di 37 anni per eludere i controlli nel cuore di Roma.

È successo nei giorni scorsi, mentre gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale erano impegnati nei servizi intensificati in vista delle festività natalizie, proprio nelle zone a maggiore affluenza turistica.

Durante uno dei pattugliamenti, i vigili hanno notato una Smart oltrepassare il varco della ZTL Tridente (A1) in via del Gambero con un’anomalia evidente: il cofano posteriore spalancato, posizionato in modo da coprire completamente la targa ed evitare così la rilevazione automatizzata delle telecamere.

Un espediente che non è passato inosservato. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare il veicolo pochi metri dopo. Alla guida c’era un cittadino italiano di 37 anni, che ha tentato invano di giustificare l’insolita manovra.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata la denuncia per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, oltre alle sanzioni amministrative per l’ingresso non autorizizzato in ZTL e per la guida senza cintura di sicurezza.

Un episodio che si aggiunge alla lunga lista di stratagemmi escogitati per aggirare le regole del traffico, soprattutto in un periodo in cui i controlli vengono intensificati per garantire ordine e sicurezza nelle vie centrali della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.