Centro storico, entra nella ZTL con il cofano aperto per nascondere la targa: denunciato 37enne
Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata la denuncia per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, oltre alle sanzioni amministrative
Tentativo goffo ma studiato nei dettagli, quello messo in atto da un uomo di 37 anni per eludere i controlli nel cuore di Roma.
È successo nei giorni scorsi, mentre gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale erano impegnati nei servizi intensificati in vista delle festività natalizie, proprio nelle zone a maggiore affluenza turistica.
Durante uno dei pattugliamenti, i vigili hanno notato una Smart oltrepassare il varco della ZTL Tridente (A1) in via del Gambero con un’anomalia evidente: il cofano posteriore spalancato, posizionato in modo da coprire completamente la targa ed evitare così la rilevazione automatizzata delle telecamere.
Un espediente che non è passato inosservato. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare il veicolo pochi metri dopo. Alla guida c’era un cittadino italiano di 37 anni, che ha tentato invano di giustificare l’insolita manovra.
Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata la denuncia per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, oltre alle sanzioni amministrative per l’ingresso non autorizizzato in ZTL e per la guida senza cintura di sicurezza.
Un episodio che si aggiunge alla lunga lista di stratagemmi escogitati per aggirare le regole del traffico, soprattutto in un periodo in cui i controlli vengono intensificati per garantire ordine e sicurezza nelle vie centrali della Capitale.
