Centro storico, stretta della Polizia Locale: sequestrati 10mila articoli abusivi

Prosegue l’impegno della Polizia Locale di Roma Capitale a contrasto di fenomeni di illegalità, degrado urbano ed abusivismo commerciale.

Negli ultimi giorni gli agenti del I Gruppo Centro e delle Unità Speciali della SPE(sicurezza pubblica ed emergenziale) e del GSSU (gruppo sicurezza sociale e urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rafforzato le azioni di controllo nelle aree a maggior affluenza turistica, portando avanti operazioni mirate contro le truffe a danno di turisti e cittadini ed a contrasto della vendita illegale di merce nelle strade.

Ieri ennesimo caso del “gioco delle tre campanelle” intercettato dal personale del I Gruppo Centro sulla scalinata di Trinità dei Monti, dove gli operanti hanno immediatamente bloccato gli autori dell’attività illecita, mentre erano intenti ad adescare i passanti.

Scattate pertanto le denunce per un 33enne ed una 50enne di nazionalità romena, oltre al sequestro del denaro e del materiale utilizzato per la truffa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Costante anche la lotta all’abusivismo commerciale, che hanno portato nelle ultime 48 ore, al sequestro di oltre 10mila prodotti venduti illegalmente nelle principali aree del Centro Storico, tra cui un ingente numero di bottigliette d’acqua vendute irregolarmente e con potenziali rischi per la salute degli avventori.

