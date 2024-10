Centro storico, stretta della Polizia Locale su abusivismo commerciale e occupazioni di suolo pubblico

Giro di vite da parte della Polizia Locale di Roma Capitale su occupazioni di suolo pubblico ed abusivismo commerciale. Durante i consueti controlli sul territorio, negli ultimi giorni gli agenti del I Gruppo Centro hanno effettuato decine di sequestri, per un totale di oltre 1100 articoli tra ombrelli, poncho, bracciali, giocattoli, accessori per telefonia ed altri oggetti venduti abusivamente su strada, in prossimità delle località più note e frequentate del centro storico.

Serrati controlli anche sulle occupazioni di suolo pubblico non a norma presso attività commerciali e locali pubblici, da cui sono emerse irregolarità per ampliamenti non autorizzati e in tre casi occupazioni senza alcun titolo, pertanto totalmente abusive. In zona Trastevere, gli agenti hanno riscontrato e sanzionato un’occupazione di suolo pubblico eccedente di oltre il doppio rispetto allo spazio previsto.

Ammontano a 40mila euro, le sanzioni elevate dalla Polizia Locale al termine delle verifiche, a cui andrà aggiunto quanto stabilito dagli organi municipali preposti, a cui sono stati inviati rapporti informativi sulle irregolarità rilevate.

