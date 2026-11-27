Venerdì 4 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, la sede dell’Associazione La Primula (in via Alfredo Covelli 12-14, nel quartiere Collatino, V Municipio) ospiterà la presentazione di “Centro”, un progetto editoriale che riunisce in un unico libro lo sguardo di quattro fotografi su una città.

L’iniziativa, sintetizzata dal sottotitolo “1 città, 4 fotografi, 1 libro coi loro progetti”, è a cura di Giulio Ielardi, fotografo professionista e giornalista da anni impegnato nella ricerca sul paesaggio urbano e nella curatela di percorsi collettivi di narrazione visiva.

Nell’incontro, il curatore e gli autori: Claudio Boccanera, Emiliano Cerluini, Luisa Piparo e Cristina Sgarra, dialogheranno con il pubblico per illustrare la genesi del volume e il percorso creativo dietro i quattro progetti fotografici che lo compongono: quattro punti di vista differenti che si incontrano per esplorare, documentare e interpretare il tessuto cittadino, simboleggiato anche nella grafica della locandina dal contrasto tra il bianco e nero dei tradizionali sampietrini e il rosso vivo al centro.

Introdurrà l’incontro Sonia Sgarra e con l’amichevole partecipazione di Giuliano Grisolia e le incursioni poetiche di Leone Antenone e di Maurizio Rossi.

L’evento conferma ancora una volta il ruolo dell’Associazione La Primula ODV come presidio culturale attivo nel quadrante est della Capitale, affiancando al suo storico impegno sociale sul territorio momenti di confronto dedicati all’arte, ai libri e alla fotografia contemporanea.

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