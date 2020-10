Cercasi intervento per il parcheggio del Mercato Insieme

Di fronte allo spettacolo indescrivibile in cui versa il parcheggio del Mercato Insieme di viale della Primavera, più volte da noi trattato con articoli sempre supportati da immagini, abbiamo preso la tastiera e inviato una e-mail a tutti i soggetti che oltre alle responsabilità oggettive della situazione, hanno anche la possibilità e il dovere di ripristinare Sicurezza e Legalità, tra i responsabili in indirizzo anche la Sindaca Virginia Raggi.

Per quanto concerne la rimozione dei rifiuti e del decoro degli spazi in oggetto, dobbiamo dire che già a poche ore dall’invio delle e-mail abbiamo ricevuto na comunicazione dall’assessore municipale Dario Pulcini che ci diceva dì essersi già mosso per la sistemazione dell’area e che questa è stata programmata per la prossima settimana. Cosa che ovviamente andremo a verificare. Dalle foto comunque si evince ben altro e noi aspettiamo altrettante positive comunicazioni.

Intanto un camion adibito a Soccorso Stradale ha scaricato una vettura nell’area adibita da anni a parcheggio sia del mercato rionale Insieme che della Stazione Metro C di Piazzale delle Gardenie. Si prega di verificare e nel caso intervenire. Ricordo inoltre che più volte ho segnalato sia con interventi nell’aula consiliare del Municipio Roma V che con articoli e Dirette Video su AbitareA Notizie, quella che ormai è una vera e propria discarica a cielo aperto, proprio accanto ad un mercato agroalimentare e che, oltre all’impatto visivo, rappresenta una vera e propria beffa ai danni di leggi e regolamenti a tutela delle norme che regolamentano l’igiene pubblica.

Ma in questa area parcheggio non c’è solo la questione ambientale che aspetta risposta… c’è anche una pericolosa buca che, tra l’altro, limita il parcheggio e la sicurezza nelle manovre e che resiste ormai da oltre due anni.

E infine, una citazione la meritano anche i tombini per lo smaltimento delle acque meteoriche, quasi tutti ostruiti e con buche intorno. In attesa di un urgente intervento degli enti preposti atto a risolvere una situazione a dir poco irrisolvibile, anche per il fatto che insiste da oltre due anni, ringrazio anticipatamente.