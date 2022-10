Il 27 ottobre 2022 alle ore 11 presso l’I.C Olcese, sede centrale Madre Teresa di Calcutta via Olcese 16, cerimonia di donazione dei bulbi di tulipano offerti dal Municipio V al Comitato Tor Tre Teste Attiva.

Il Comitato nasce dalla volontà di fare rifiorire Tor Tre Teste e per tale motivo ha pensato di cominciare proprio dai bambini delle scuole del quartiere .

Il Comitato si è fatto promotori di un’iniziativa chiamata un Tulipano per amico, attraverso la quale il 27 ottobre 2022 presso l’I.C Olcese, sede centrale Madre Teresa di Calcutta via Olcese 16, saranno donati agli alunni delle classi prime e quinte i tulipani richiesti ed ottenuti dal municipio V.

Saranno presenti per l’occasione l’assessore al verde pubblico Edoardo Annucci, l’assessore alle politiche educative Cecilia Fannunza e Maurizio Catroppa del CEA.

