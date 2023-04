Certamen latinum “Vittorio Tantucci” 2023

L’Università LUMSA, Ecole Instrument de Paix Italia, Accademia Italiana di Poesia, organizzano il Convegno di Studio nell’ambito della Cerimonia di Premiazione dei vincitori del Certamen latinum “Vittorio Tantucci” XI EDIZIONE Evento di eccellenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosciuto ai sensi del DM 655/2020

Il 27 aprile 2023 dalle ore 9.30 presso l’ Aula Magna “Santa Caterina da Siena” della LUMSA – Libera Università “Maria Santissima Assunta” Borgo Sant’Angelo 13, Roma si è celebrato il Certamen Vittorio Tantucci XI edizione dedicato a Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia e d’Europa con il CONVEGNO DI STUDIO dal titolo: “Fides, libertas, amicitia, praecipua humani animi bona” (Tac. Hist. I, 15)

Il Convegno si propone di promuovere una riflessione sulla lingua latina come paradigma storico dell’italiano e un approfondimento della lezione dei classici, nella prospettiva dei valori della fiducia, libertà, amicizia, beni universali dell’uomo.

Francesco Bonini, Magnifico Rettore Università LUMSA e Presidente del Premio “Vittorio Tantucci” ha salutato i presenti.

Sono poi intervenuti l’On. Paola Frassinetti Sottosegretario di stato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, i membri delle Giuria: Piergiorgio Parroni, Professore emerito di Filologia classica dell’Università “La Sapienza“ di Roma e Presidente della Giuria, Antonio Marchetta, Professore di Lingua e Letteratura Latina dell’Università “La Sapienza” di Roma, Arduino Maiuri, esperto in cultura classica.

Il Premio “Vittorio Tantucci” per la diffusione della cultura classica 2023 è stato assegnato al Prof. Massimo Osanna Direttore Generale dei Musei – Ministero della Cultura per gli alti meriti acquisiti sul campo nell’opera di restauro, recupero e fruizione allargata delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Stabia e per l’attività di studio e ricerca come ordinario di Archeologia all’Università “Federico II” di Napoli. A seguire l’intervento di Massimo Osanna

Quindi la premiazione del vincitore del Certamen V. Tantucci 2023 per i cultori della lingua latina a Marco Sbardella per il poema “ Pax inter populos” a cura di Lina Lo Giudice Sergi e Arduino Maiuri.

Premiazione degli studenti vincitori del Certamen di poesia latina V.Tantucci 2023 a cura di Anna Paola Tantucci Presidente Ecole Instrument de Paix Italia.

Primo Premio Nazionale a Paolo Cupelli classe 4° B Liceo classico L.C. Tacito –Roma per il saggio critico “ Ab amicis tantum honesta petamus“ D.S Prof Daniela Pucci.

Secondo Premio Nazionale ex aequo a Maria Li Petri classe 3°B -Liceo Classico Empedocle di Agrigento per il poema “ In pace mea spes” D.S Prof. Marika Helga Gatto Prof Gaetano Di Giacomo.

Secondo Premio Nazionale ex aequo a Santi Fisichella classe VC Liceo classico Concetto Marchesi Mascalucia (CT) per il poema “ Aspice Litora” D.S Lucia Maria Sciuto Prof Maria Rosaria Stazzeri.

Terzo Premio Nazionale a Gabriele Gianfrancesco – classe IVB Liceo Scientifico “A. Labriola”Roma Lido-D.S Prof Margherita Rauccio – Prof Isabella Martiradonna per il lavoro multimediale “Veritas visu et mora valescit”

Chi è Vittorio Tantucci

Vittorio Tantucci nasce a Marsciano in Umbria nel 1915, compie gli studi superiori a Firenze presso il Collegio “La Querce” con il ruolo di precettore, studia all’ Università di Bologna dove si laurea in Lettere classiche e conosce Eugenia Bruzzi che diventerà la compagna della sua vita e la sua collaboratrice per i libri di latino. A lei “tibi dilectissima coniunx animae dimidium meae” dedica nel 1944 La Sintassi latina, pubblicata dalla Casa Editrice Licinio Cappelli di Bologna, la prima sintassi del dopoguerra che si afferma rapidamente in tutto il paese e sostituisce i testi fino ad allora più diffusi, lo Zenoni e il Rubrichi. Per il rigore scientifico, l’insuperata chiarezza espositiva della parte teorica e per l’efficacia degli esercizi, è accolta con grande favore anche all’estero, e nessuno pensa che possa trattarsi dell’opera di uno studioso di appena 29 anni. Raggiunge l’apice del successo con la sintassi latina Arethusa diffusa anche in America, Germania, Svizzera e persino in Africa ad opera del presidente del Senegal, l’umanista Senghor, che ne fu un estimatore.

LUMSA Libera Università Maria Santissima Assunta è una Università italiana non statale, di ispirazione cattolica, istituita nel 1939.

E.I.P. Italia nata nel 1972, Sezione Italiana dell’ONG Internazionale Ecole Instrument de Paix si prefigge di favorire e promuovere l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per studenti, docenti e dirigenti volti ad una corretta metodologia per l’insegnamento dei diritti umani.

Accademia Italiana di Poesia

Ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio letterario, artistico, culturale e sociale mediante studi, ricerche e azioni di sostegno a studiosi e artisti con premi, manifestazioni, spettacoli, seminari di studio e con la pubblicazione delle opere.