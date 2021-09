Certi discorsi… e certe telefonate…

Da 8 ore sento notiziari che parlano di Green Pass, di 45 milioni di vaccini che regaleremmo ai Paesi del Terzo Mondo, della rimonta della Juve sullo Spezia, dei sondaggi sulle Elezioni Amministrative, di cronaca varia….

La Direzione Antimafia manda una Relazione (semestrale, come da Legge) al Parlamento e dice chiaro e tondo che le Mafie stanno progettando da tempo e cominciando ad attuare il loro piano per accaparrarsi i miliardi del PNRR, 225 miliardi, un oceano di soldi.

Mentre noi cittadini e i nostri giullari al potere giocherelliamo “sull’orlo dell’abisso”, come urla il Segretario Generale dell’Onu, le menti fini di falconiana memoria lavorano con scaltrezza e subdola intelligenza per farci fessi e farci fuori dalla democrazia.

A me questa cosa mi da’ molto fastidio e mi sorprende il fatto che nessuno (Tv, giornali, social, Regioni, Comuni, Candidati alle prossime Amministrative, Comunita’ religiose, Associazioni varie) ne parli e lanci l’allarme.

Stanno entrando dentro casa nostra i ladri rapinatori e continuiamo tutti a dormire!

E’ inutile continuare a parlare al vento. Ma prima di zittirmi dico solo ai Sindaci e ai Canditati Sindaci:

“Attenti a rispondere educatamente a telefonate in cui vi promettono di portarvi voto, in cambio di….Sono delinquenti, che attraverso di voi sottraggono pezzi di Bene Comune ai piu’ deboli per intascarlo loro, col vostro silenzio e con la vostra educata ignavia, se rispondete educatamente e ringraziate.

Se invece li mandate al Diavolo, registrate la conversazione, denunciate al Consiglio Comunale e ai Carabinieri, allora siete persone degne, da votare e/o da confermare, perche’ fate il Bene di tutti”.