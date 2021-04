Cervelletta. I Ragazzi del Cinema America: tutte le istituzioni insieme per salvare lo storico casale

Ma pensare di riaprire una struttura di una cubatura di oltre 15.000 mq del seconda metà del 600, dopo oltre venti anni di crolli e abbandono, con 200.000 mila euro è sintomatico di come non ci si renda conto dell’investimento necessario per restaurare un immobile vincolato dalla Soprintendenza, che più volte ha diffidato il Campidoglio a intervenire sull’intera struttura, non solo sulla torre, come ha fatto Raggi in cinque anni, che rappresenta il 5% della cubatura.