Cervelletta, incontro-party il 22 febbraio

Venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 16.00 alla Biblioteca Vaccheria Nardi (via Grotta di Gregna 27) a Colli Aniene, a cura del Coordinamento per la Cervelletta, si terrà un Incontro-Party per festeggiare con tutti il risultato, per raccontare questa esperienza.

L’incontro fornirà nuovi stimoli per proseguire l’attività e la collaborazione con il FAI e le Istituzioni per preservare questo inestimabile bene ed è aperto a tutti coloro che hanno preso a cuore questo bene storico culturale.

Com’è noto il Casale della Cervelletta con 14.065 sottoscrizioni è stato il Luogo del Cuore più votato a Roma e in tutto il Lazio nel Censimento del 2018 e al al 27° posto tra i 37.000 luoghi belli proposti in Italia. Un traguardo che è stato raggiunto con la passione e la mobilitazione messa in campo da tutti ma soprattutto con il sostegno dei Ragazzi del Cinema America, l’Agenzia di quartiere di Tor Sapienza, scuole, parrocchie e tante altre associazioni territoriali che si sono impegnate al nostro fianco per “tentare” di salvare questo importante monumento definito “il Colosseo di Roma Est”. Un risultato che impegna e responsabilizza coloro che l’hanno sostenuto nel continuare l’azione di richiesta per la tutela, la salvaguardia e il restauro del complesso monumentale.