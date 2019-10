Cervelletta: ultimo round, una sfida alla Rocky Balboa

La saga del pugile italo-americano interpretato da Sylvester Stallone entrato nei cuori di tutti gli amanti e non di questo genere di film è un’opera senza tempo, già diventata immortale. Si presta per questo ad ogni tipo di parallelismo specialmente per aiutare, spingere, spronare, sostenere con determinazione e caparbietà impegni, iniziative, progetti e tutto quanto è mentalmente e fisicamente faticoso raggiungere.

E allora ci piace ribaltare il carattere di questo personaggio indomito, sulle vicende di una sudatissima quanto mai estenuante corsa contro il tempo, una sfida per conquistare la salvaguardia e la fruibilità di un’area naturale entrata anch’essa nei cuori di tante persone, il Parco e Casale della Cervelletta.

Si tratta di riorganizzare gli accessi al parco, la creazione di due capanni per l’osservazione dell’avi fauna, e infine il recupero di un fabbricato agricolo. “Questo è l’oro in palio, e siamo all’ultimo round ancora in piedi“, grida orgogliosamente Elio Romano del Coordinamento Uniti per la Cervelletta, “Perché il nostro progetto è nei primi dieci di Roma tra quelli più votati. In questi anni ci siamo allenati duramente, abbiamo già assicurato la messa in sicurezza della Torre e del Casale, ma non basta, è l’ultimo gradino, vogliamo alzare le braccia al cielo e ce la faremo solo se saremo ancora una volta tutti insieme“.

Infatti Tra il 12 e il 21 ottobre i cittadini saranno chiamati ad esprimere per l’ultima volta con voto on line la loro preferenza. Dobbiamo ripeterci e superarci è lo sforzo finale.

Munitevi di SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure di Tessera Sanitaria da abilitare alla ASL (CNS Carta Nazionale dei Servizi) o delle Credenziali (account) del Comune di Roma (insegnanti, forze dell’ordine, ecc.) e segui questi semplici passaggi:

Andate al sito del Bilancio Partecipato di Roma ecco il link per votare cliccare Qui: – Andate a LISTA DELLE PROPOSTE – Filtrate per MUNICIPI e cliccate IV MUNICIPIO – Cercate CERVELLETTA: TRA STORIA E NATURA – Cliccate su ACCEDI e inserite le VOSTRE CREDENZIALI oppure ATTRAVERSO SPID Cliccare PROPONI E SOSTIENI e votate ora la proposta.

E chissà se la prossima estate I ragazzi del Cinema America non programmeranno nel parco della Cervelletta proprio tutta la saga di Rocky Balboa!

Grazie per il tuo aiuto!

Giovanni Fornaciari