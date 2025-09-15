Cesano, si sporge troppo dal terrazzo per controllare la polizia delle grondaie e cade: morto 58enne

Un sabato pomeriggio qualunque si è trasformato in dramma a Cesano, periferia nord di Roma. Un uomo di 58 anni ha perso la vita precipitando dal terrazzo della sua abitazione, in via Antonio Furlan, dopo un volo di circa sei metri.

Secondo le prime ricostruzioni, il 58enne stava controllando le grondaie della palazzina in cui viveva, probabilmente per verificarne la pulizia.

Un gesto di ordinaria manutenzione che, in pochi istanti, si è trasformato in tragedia: l’uomo avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente nel cortile interno.

I primi a soccorrerlo sono stati i vicini, subito raggiunti dai medici del 118, che hanno tentato ogni manovra per rianimarlo. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le gravi lesioni riportate nella caduta non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione La Storta, che hanno effettuato i rilievi di rito. La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

