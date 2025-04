“CeStò” sotto accusa: la Lega chiede chiarimenti sulle spese. La replica del Pd: “Sono il triplo del passato”

A Roma si accende la polemica sui nuovi cestini stradali “CeStò”, protagonisti di un’interrogazione in Assemblea Capitolina da parte del capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori.

Al centro del dibattito, il costo dell’appalto, la trasparenza delle gare e l’effettiva compatibilità dei nuovi contenitori con le esigenze della città.

Il nodo dei costi: “Spesa pubblica eccessiva”

L’interrogazione arriva dopo un’istanza di accesso agli atti avanzata dal consigliere leghista ad AMA, la municipalizzata dei rifiuti, proprio per ottenere dettagli sull’acquisto dei nuovi cestini.

Secondo Santori, il costo medio di ogni cestino sarebbe più che triplicato rispetto agli anni precedenti.

“Oltre due milioni di euro spesi per acquistare i nuovi ‘CeStò’, con un costo unitario schizzato a oltre 750 euro“, denuncia Santori. “Dal 2016 al 2021 sono stati comprati 3.100 cestini per una spesa di circa 556.670 euro (179 euro ciascuno); mentre dal 2022 ad agosto 2024 ne sono stati acquistati 2.704, ma con una spesa che ha superato i 2 milioni di euro“.

Nel dettaglio:

222 cestini standard acquistati per 169.425 euro (763,61 euro l’uno)

2.482 cestini “CeStò” in HDPE per 1.876.744,96 euro (755,94 euro l’uno)

83.625 euro destinati alla campagna pubblicitaria per promuovere i nuovi cestini

Le critiche: “I cestini non funzionano e attirano i gabbiani”

Oltre ai costi, Santori sottolinea anche le problematiche segnalate dai cittadini e dal personale operativo:

Troppo esposti ai gabbiani e alle cornacchie, che ne compromettono l’efficacia.

I posacenere sono stati aggiunti solo in un secondo momento, segno di una progettazione poco attenta.

Rischio deformazione con il caldo, nonostante il materiale in HDPE sia dichiarato ignifugo.

Utilizzati come sedute o panchine, riducendone la funzionalità.

Palmieri (Pd): “Ridicolo fare il confronto con dieci anni fa”

La replica al consigliere leghista arriva dal presidente della commissione Ambiente, il Pd Giammarco Palmieri:

“Per farsi notare, Santori rischia di sconfinare nel ridicolo – attacca -. Si mischiano arance con mele, con annessa indignazione di rito. Il presunto costo eccessivo dei ‘CeStò’ a cui fa riferimento è un costo di mercato di oggi, non di dieci anni fa.

Un costo che oltretutto comprende la distribuzione in sei mesi su tutto il territorio della capitale per un numero di cestini rispetto al passato pari al triplo e con lo smaltimento di quelli vecchi.

Si tratta, per altro – continua Palmieri – di cestini più belli, più funzionali e soprattutto antiterrorismo, come da indicazioni della Prefettura.

Non a caso il CeStò brevettato da Ama è stato già acquistato da città come Bari e L’Aquila ed è in fase di test a Livorno, Genova, Verona, Bologna, Torino, Lucca, Buenos Aires, Tel Aviv e Valencia.

La verità è che l’iniziativa voluta dal sindaco Gualtieri è un successo e ha posto fine a decenni di strade con pochi cestini, vecchi, sporchi e pericolosi. Infatti, le ‘pesanti contestazioni dei cittadini’ le ha viste (o sognate) solo Santori“.

