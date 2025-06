CGIL Roma e Lazio nel mirino: striscione anonimo contro i referendum affisso nella notte

Nel cuore della notte, quando la città dormiva e le luci della Festa della Repubblica appena spente lasciavano spazio al silenzio, qualcuno ha deciso di alzare la voce nel modo più vigliacco: nell’ombra e senza volto.

Uno striscione contro la partecipazione ai referendum è apparso affisso proprio davanti alla sede della CGIL di Roma e Lazio. Nessuna firma, nessuna rivendicazione ufficiale. Solo un messaggio chiaro: la volontà di intimidire.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso sindacato, con un post sui social in cui ha collegato l’azione notturna al clima acceso degli ultimi giorni, alimentato – secondo la CGIL – anche dalle dichiarazioni istituzionali. “Per ultima – si legge nel comunicato – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le cui parole fomentano una tensione che sfocia in gesti come questo”.

Non è la prima volta. E, come da copione, l’attacco arriva di notte. Nessuno in vista, nessuno disposto a metterci la faccia. “Sanno di essere dalla parte sbagliata della storia”, denuncia duramente il sindacato, che però non arretra: “Noi ci siamo. Non abbiamo paura. E non ci nascondiamo”.

L’8 e il 9 giugno, infatti, si voterà per i referendum promossi dalla CGIL su lavoro, appalti e sicurezza. Una mobilitazione importante che ha scatenato reazioni forti e, a quanto pare, anche tentativi di dissuasione. Ma per la CGIL non c’è spazio per il silenzio: “Andiamo a votare per dare più diritti, non per cederli. Chi tenta di fermarci ha già perso”.

