Che ne è stato della Questione delle “donne di conforto” ai soldati giapponesi, nella Seconda guerra mondiale?

Dopo una battaglia giudiziaria durata 30 anni, l’8 gennaio [del 2021, Ndr.] il Tribunale Distrettuale Centrale di Seul ha stabilito che il governo giapponese dovrà risarcire i danni a 12 donne coreane ridotte in schiavitù sessuale dall’esercito di Tokio prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dal 1932 200 mila donne vennero ridotte in schiavitù sessuale dall’esercito giapponese in diversi paesi asiatici e in molte isole dell’Oceano Pacifico.

Rapite, portate via con l’inganno o vendute da famiglie povere nei territori militarmente occupati, le “donne di conforto” (così venivano ufficialmente chiamate) furono costrette per mesi e anni a lavorare nelle “stazioni di conforto” allestite per la soldataglia. La maggior parte di loro aveva meno di 20 anni, le più piccole 12.

Le sopravvissute, tornate a casa dopo il 1945, hanno portato dentro di sé il trauma della violenza. Isolate, povere, ammalate, vergognose, molte sono morte senza essere mai riuscite a raccontare l’orrore della loro esperienza.

Altre, pur diventando molto anziane, hanno trovato la forza di fondare associazioni, viaggiare nel mondo per far conoscere al mondo la storia rimossa delle “donne di conforto” e denunciare.

La sentenza è storica: per la prima volta un Tribunale della Corea del Sud ha riconosciuto le responsabilità del Giappone, aprendo così la strada ad altri pronunciamenti in favore della giustizia. Il Giappone non ha mai fornito scuse complete a tutte le sopravvissute.

(Amnesty International, Sezione Italiana)

******

Della questione delle “military comfort woman”, ovvero le donne asiatiche coreane, tawanesi, cinesi, indonesiane e filippine ma anche olandesi, fatte prigioniere dai militari giapponesi, durante la Seconda guerra mondiale, e costrette a soddisfare gli appetiti sessuali delle truppe imperiali nipponiche, ho già scritto diversi anni fa, ma ci torno oggi, per ricordare le ultime nove sopravvissute di quel gruppo di donne, che i coreani del sud chiamano “halmoni” (nonne) e molto rispettano e amano, ma che la Storia ha dimenticato per un lungo lasso di tempo e la cui voce – sebbene chiedesse giustizia – non è stata ascoltata e non perché fosse flebile, data l’età.

Si tratta di una storia di rapimenti, violenze, stupri e morte che i giapponesi hanno sempre negato avesse una connessione diretta tra il loro esercito. Rapimenti e stupri che solo il coraggio e la tenacia di una donna coreana, una di quelle “schiave del sesso” ha fatto conoscere al mondo, ad Agosto del 1991, ovvero più di ottanta anni dopo che quelle violenze erano iniziate, era il 1910 quando il Giappone occupava la Corea, trasformandola in una provincia del Sol levante e fino al 1945, ovvero alla fine del conflitto con la resa giapponese dopo il lancio delle due atomiche USA (6 e 9 Agosto).

Ne scrivo di nuovo, anche perché questa vicenda drammatica non venne affatto considerata dalle Corti Militari di Giustizia, istituite dagli americani in Giappone e nelle zone da esso occupate per giudicare i crimini commessi dalle forze armate imperiali nipponiche nel corso del lungo conflitto svoltosi in Asia e nel Pacifico, ma che – come avete letto – erano cominciate già molto prima che quel segmento sanguinoso della Seconda guerra mondiale iniziasse con il proditorio attacco giapponese alla Base navale americana di Pearl Harbor (Hawaii) del 7 Dicembre 1941.

Unica eccezione giudiziaria a quel silenzio colpevole fu il Processo di Batavia (Indie Orientali olandesi) dove, nel 1948, una Corte Militare rese giustizia ad alcune donne olandesi le quali furono in grado di dimostrare di non aver svolto, in precedenza, attività di prostituzione e che il loro reclutamento come “military comfort women”, da parte delle autorità militari giapponesi di occupazione, non aveva implicato il benché minimo livello di “volontarietà” da parte loro.

Le donne olandesi che non riuscirono a fornire prove in tal senso, furono accomunate alle donne asiatiche, le quali (che fossero in precedenza prostitute o meno, e che avessero, più o meno deliberatamente, accettato di lavorare nei bordelli per i militari giapponesi, poco importava) vennero escluse da una riparazione almeno giudiziaria dalla Giustizia dei vincitori. Ciò, forse, per il fatto di essere, allo stesso tempo, asiatiche e donne e dunque, per così dire, obbligate a prestare il loro “conforto” ai militari giapponesi impegnati nella guerra, ancor più di quanto ci si attendesse da donne bianche.

E dunque, questa storiaccia delle “military comfort woman” venne, di fatto, silenziata per diversi decenni (sebbene gli americani ne conoscessero l’esistenza già prima della fine della guerra, avvenuta con il lancio delle due atomiche il 6 Agosto del 1945 sulla città di Hiroshima e tre giorni dopo su quella di Nagasaki) e per sentirne riparlare si dovrà arrivare alla Sentenza del Tribunale Distrettuale di Seul del 2021, di cui sopra. Dunque, mi è parso giusto tornare a farne Memoria, appartenendo questa storiaccia alla categoria dei crimini “dimenticati”.

****

Scrive Rosa Caroli – Docente di Storia del Giappone, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari, di Venezia – in un breve Saggio pubblicato su DEP, Deportate Esuli Profughe, Rivista telematica di Studi sulla Memoria femminile:

“Il termine “comfort women” (in giapponese jūgun ianfu, ovvero “donne di conforto”) è ormai entrato nel gergo comune per designare eufemisticamente le donne costrette a prostituirsi per le truppe giapponesi nel corso della Seconda guerra mondiale, altrimenti definita Guerra dell’Asia e del Pacifico.

Le donne sopravvissute, le organizzazioni a sostegno delle loro rivendicazioni così come il Rapporto speciale delle Nazioni Unite presentato nel 1996 preferiscono invece ricorrere all’espressione di “schiave sessuali militari. La questione riguarda quelle donne (il cui numero è stimato tra le cinquantamila e le duecentomila provenienti per lo più dalla Corea e, anche, dalla Cina, dal Sudest asiatico e dallo stesso Giappone) che furono coattamente reclutate dai militari giapponesi e costrette ad “assicurare momenti di ricreazione” ai militari, solitamente circa dieci al giorno, sebbene alla vigilia o all’indomani di combattimenti potevano essere chiamate a ‘confortarne’ anche trenta o quaranta. Se i prodromi di questo fenomeno di schiavitù sessuale, etichettato come “il più grande ed elaborato sistema di traffico di donne nella storia dell’umanità” , risalirebbero agli inizi degli anni Trenta, esso sembra essere stato ampliato e sistematizzato dopo il massacro che accompagnò l’occupazione di Nanchino da parte delle truppe imperiali nipponiche nel dicembre del 1937, dietro considerazione del fatto che occorreva trovare un rimedio al ‘problema’ rappresentato dagli stupri di massa commessi dai soldati giapponesi, dato che il perpetuarsi di tali atti avrebbe rischiato di rendere esplosivo il sentimento antinipponico diffuso tra i cinesi. Altre considerazioni – sempre miranti a evitare ‘problemi’ che minassero le priorità strategiche dell’impero – contribuirono alla messa a punto di questo sistema, come l’esigenza di garantire la salute e il morale delle truppe precludendo ai civili l’uso dei bordelli dove le “comfort women” venivano recluse o impiegando misure sanitarie scrupolose e pur tuttavia non sempre efficaci. Dal punto di vista delle vittime, ciò significò sottostare a condizioni di brutalità e degrado e subire sofferenze emotive e traumi psicologici, mentre le condizioni igienico-sanitarie in cui erano costrette a svolgere la loro attività di prostitute favorirono la diffusione di malattie, che furono spesso fatali per la loro salute. Quelle che invece riuscirono a sopravvivere dovettero affrontare il disagio della vergogna, rafforzata dai meccanismi patriarcali, così come dal mancato riconoscimento di crimini che avrebbero dovuto essere addebitati ai loro persecutori.”. “[…].

*****

Le testimonianze orali delle sopravvissute costituiscono la base delle fonti rimaste e solamente negli ultimi anni sono stati ritrovati Documenti scritti che dimostrano la sistematicità di questo crimine di guerra.

Yi Ok-seon

Pusan 1927 – vivente

“Yi Ok-seon nacque da una famiglia di umili origini. Non poté studiare e appena adolescente venne messa a servizio presso una famiglia abbiente. Nel 1942, mentre camminava per strada, venne rapita da due uomini, un coreano e un giapponese, e portata a Yanji, nel nordest della Cina, dove venne “impiegata” in una comfort station e costretta a prostituirsi per l’esercito giapponese, allora di stanza in Manciuria.

“Lavorò” nel bordello di Yanji per tre anni e, a causa delle ripetute iniezioni di medicine contro la sifilide, divenne sterile.

Liberata dalle truppe americane, alla fine della guerra rimase in Cina, dove si sposò con un coreano conosciuto a Yanji, anch’egli costretto dai giapponesi a servire nell’esercito. Si stabilì con lui a Baodaozhen, nella provincia dello Jilin, ma allo scoppio della guerra di Corea il marito venne di nuovo arruolato e scomparve nel nulla.

Yo Ok-seon si risposò di nuovo dopo dieci anni e nel 2000, alla morte del secondo marito, rientrò finalmente in Corea del Sud andando a vivere nella House of Sharing, una casa comune gestita da un gruppo buddista che accoglie diverse halmoni (nonne), come affettuosamente vengono oggi chiamate in Corea del Sud le comfort women. Yi Ok-seon è oggi una bella signora ottantenne, dai bianchi capelli ricci e corti e dall’energia infinita.” (Fonte: https://www.enciclopediadelledonne.it/edd.nsf/biografie/yi-ok-seon)

San Francisco, monumento alle “military confort women”

Nonostante – come ho scritto sopra – le atrocità fossero note sin dall’inizio del Conflitto in Asia e nel Pacifico, le fotografie rinvenute mostrano come la propaganda giapponese, in occasione di feste o eventi ufficiali, facesse in modo che i gruppi di “comfort women” apparissero come compagnie di infermiere e inservienti, che alleviavano le fatiche degli uomini al fronte.

Ci sono state molte controversie, a partire dagli anni ’50, tra il Giappone e gli Stati di cui queste donne erano cittadine, ad iniziare dalla Corea del Sud, riguardo alle richieste di scuse pubbliche e a quelle di un indennizzo per i danni subiti e come avete letto la condanna del Giappone all’indennizzo delle sopravvissute è intervenuta, per Sentenza, solo nel 2021.

Per quanto riguarda, invece, le scuse queste sono arrivate contemporaneamente alla condanna giudiziaria e qui ne potete avere notizia filmata: https://www.youtube.com/watch?v=_2EiIBmE218. La Sentenza del Tribunale di Seul e le scuse ufficiali giapponesi chiudono una storia drammatica di cui alcune di quelle donne, oggi ancora in vita, portano sul loro corpo, nella loro mente e nella loro anima, tracce indelebili.

La storia delle “military confort women” in un libro

Sulla storia delle “military confort women” la scrittrice singaporiana Jing-Jing Lee ha scritto un Romanzo intitolato “Storia della nostra scomparsa”, pubblicato in Italia, nel 2020, dalla Casa Editrice Fazi.

Del Romanzo così scrive Simone Pieranni, giornalista che ha vissuto in Cina per molti anni, in un suo pezzo pubblicato sul Quotidiano Il Manifesto, per il quale attualmente scrive, il 16 Gennaio del 2020: “[…]”. “Ma il volume è anche un modo per interrogarci sui grandi rimossi del Novecento compresi quelli asiatici che a noi occidentali appaiono distanti quando non «minori». Storia della nostra scomparsa, ricorda quella ricerca sulla «distruzione» di cui W. G. Sebald ha esaminato il canone nella Germania post nazista e che in Asia non sembra ancora compiuta. La tragica vicenda delle donne di conforto è infatti uno degli esiti del tennosei fashizumu, il «fascismo del sistema imperiale», come la storiografia giapponese definisce il periodo tra le due guerre mondiali in Giappone. “[…] (https://ilmanifesto.it/donne-di-conforto-la-voce-ritrovata-contro-la-violenza).

******

Chi dovesse pensare che questa storiaccia delle “military comfort women” sia prerogativa esclusiva dei “nippos” (nomignolo dispregiativo con cui gli americani definivano “gli odiati musi gialli”, (terminologia tratta dai film di guerra alla John Wayne, che molto hanno imperversato dai noi dagli anni ’50 in poi, per almeno un decennio) commetterebbe un errore. Infatti, anche nei Lager nazisti c’erano dei Blocchi speciali nei quali le deportate, ebree, ma anche no, erano “a disposizione” dei “bisogni sessuali” delle SS e dei / delle Kapò, ma anche di quelli dei deportati, ai quali i tedeschi “concedevano” questo tipo di svago al fine di stimolarli ad aumentare la produzione, fino a morirne.

Sull’argomento c’è un Saggio interessante scritto a più mani: Baris Alakus, Katharina Kniefacz, Robert Vorberg, “I Bordelli di Himmler, La schiavitù sessuale nei campi di concentramento nazisti”, Mimesis Edizoni, 2024. Ne riporto le righe di presentazione:

“Nei Bordelli di Himmler si tocca un tema spesso poco approfondito dalla ricerca storica sull’economia di guerra del Terzo Reich: la costruzione di “edifici speciali” destinati agli internati dei campi di concentramento nazisti. Su iniziativa di Heinrich Himmler, le SS introdussero la fruizione del bordello del campo come incentivo per aumentare la produttività dei lavoratori forzati (insieme a razioni extra di cibo, sigarette e altre agevolazioni). A inserirsi in questo sistema c’erano anche le aziende civili: le imprese tedesche, infatti, compravano dalle SS buoni per prestazioni sessuali a pagamento e li distribuivano come gratifica ai lavoratori più meritevoli, che poi li utilizzavano nei bordelli gestiti dalle Schutzstaffel stesse. E qui il cerchio si chiude.

Ma chi sono le vittime di questo singolare sistema di lavoro a cottimo, costrette a soddisfare i desideri dei prigionieri dei campi di concentramento maschili? E, soprattutto, che ne è stato di loro nel dopoguerra, in seguito alla liberazione? Finalmente, le schiave sessuali escono dall’ombra in cui sono state confinate.

Il volume è arricchito con immagini e documenti che testimoniano le pratiche di sfruttamento sessuale e i luoghi dei campi in cui la violenza veniva perpetrata.”.

Le autrici e l’autore sono Storici con esperienza nel campo espositivo. Baris Alakus, nata a Ispir, in Turchia, è Storica dell’Arte e Museologa; Katharina Kniefacz, viennese, è Pubblicista; Robert Vorberg, anch’egli viennese, ha lavorato in diversi Musei e Archivi, tra cui quello del Campo di Concentramento di Mauthausen.”.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.