Chi era Matteo D’Ambrosio, il 23enne ucciso da un’auto pirata a Guidonia

Ha un nome e un volto il giovane rimasto vittima della tragedia stradale che ha sconvolto la notte dell’hinterland romano. Si chiamava Matteo D’Ambrosio, aveva solo 23 anni ed era un ragazzo stimato e conosciuto nel comune di Guidonia Montecelio.

È lui il pedone che, intorno alle 3:00 del mattino, è stato travolto e ucciso lungo la strada provinciale 27/b (via Pantano) da un automobilista pirata che, dopo l’impatto fatale, ha scelto di spegnere i fari e dileguarsi nell’oscurità delle campagne della Sabina.

I nuovi dettagli emersi dai rilievi dei Carabinieri della Tenenza locale restituiscono una dinamica ancora più agghiacciante.

Matteo non era solo: stava rientrando a piedi verso la propria auto dopo una serata trascorsa in un locale della zona insieme a un amico e coetaneo, suo compagno di studi universitari.

I due stavano camminando parallelamente al margine della carreggiata quando la vettura pirata, che procedeva a velocità folle, li ha sorpresi alle spalle.

La Dinamica: Salvo per una Manciata di Centimetri

L’impatto ha avuto una traiettoria millimetrica e spietata. Matteo è stato centrato in pieno dal paraurti e dal parabrezza del mezzo, venendo sbalzato in aria.

Al contrario, il compagno di studi è stato solo sfiorato dallo specchietto laterale o dallo spostamento d’aria dell’auto in corsa.

Una frazione di secondo e una manciata di centimetri lo hanno separato dal medesimo destino, lasciandolo fisicamente illeso ma proiettandolo in un gravissimo stato di choc emotivo per aver assistito in diretta all’agonia dell’amico.

Nonostante la chiamata immediata ai soccorsi e l’arrivo in sequenza delle ambulanze del 118, i traumi da schiacciamento riportati da Matteo D’Ambrosio si sono rivelati incompatibili con la vita.

I medici hanno dovuto interrompere le manovre di rianimazione dopo diversi minuti, dichiarando il decesso sul posto.

L’amico della vittima è stato preso in cura dai sanitari per smaltire il carico emotivo, ma non è stato necessario il ricovero.

Caccia alla Targa: I Carabinieri Setacciano l’Asfalto

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno formalmente aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Al vaglio degli inquirenti ci sono i pezzi di plastica e i frammenti di vetro della carrozzeria rimasti a terra dopo il violento urto.

Gli accertamenti tecnico-scientifici sui detriti serviranno a identificare con assoluta certezza la casa costruttrice e il colore del veicolo investitore. Parallelamente, i militari stanno effettuando un tracciamento a ritroso dei sistemi di videosorveglianza dei distributori di carburante e delle ville private di via Pantano.

L’obiettivo è incrociare i frame dei filmati registrati pochi secondi dopo le 3:00 per isolare la targa della macchina e stringere le manette ai polsi del pirata nelle prossime ore.

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