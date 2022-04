Chi possiede i frutti della terra di Fabio Ciconte

«Una mela qualsiasi non è mai una mela qualsiasi. È il risultato di una selezione genetica che l’ha resa unica nelle dimensioni, nel colore e nel gusto. Così è per l’uva, i kiwi e per tutto quello che mangiamo.

Quei frutti così perfetti sono però di proprietà esclusiva di un manipolo di industrie che, negli ultimi anni, è arrivato a controllare l’intera filiera produttiva, trasformando la natura in brand.

All’insaputa di tutti.