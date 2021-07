Chiuse le iscrizioni all’ 8° Premio Letterario Caterina Martinelli – Giurie al lavoro

Con la fine del mese di giugno si sono chiuse le iscrizioni all’ 8° Concorso Letterario Caterina Martinelli promosso dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene. Un evento culturale nato nel quartiere dieci anni fa che ha immediatamente trovato il consenso di tanti autori su tutto il territorio italiano. Dopo un anno di assenza, dovuta all’emergenza covid, il premio letterario è stato riproposto dagli organizzatori con la stessa formula che ne ha decretato il successo nazionale e internazionale (grazie alle opere pervenute da nazioni poste oltre i nostri confini geografici).

Centinaia di scrittori hanno voluto premiare la serietà della nostra competizione inviando le loro poesie, i racconti e tanti libri. Come ogni anno abbiamo confermato la scadenza del Concorso senza alcun tipo di proroga. Tutte le categorie hanno confermato o migliorato i risultati dell’edizione precedente con un risultato sorprendente per la sezione racconti che ha raddoppiato il numero di iscritti. Si sta verificando la regolarità delle ultime iscrizioni ed a breve sarà comunicata a tutti gli autori, che non sono stati già informati, l’ammissione al concorso. Anche questa edizione della kermesse sta dimostrando come, nonostante tutti i problemi sanitari ed economici, la Cultura è ancora parte integrante della vita delle persone.

Come procederà il Concorso Letterario – Le giurie, formate da esperti e da vincitori dei concorsi precedenti, sono già al lavoro e presto saranno raccolti tutti i risultati. Si prevede di dare la classifica definitiva della sezione A “Racconti” entro il 20 di agosto, per poi comunicare entro i primi giorni di settembre i risultati della sezione B “Poesie”. Per i libri si dovrà pazientare un po’ di più, il lavoro è molto più complesso ma si è già a buon punto. Si conta di raggiungere l’obiettivo di pubblicare la classifica definitiva “libri” entro la fine di settembre. Sono date indicative che potrebbero subire modifiche ma, fino ad oggi, si è sempre riusciti a rispettare gli impegni con gli autori. Infine, qualche novità potrebbe esserci in merito alla sede della premiazione, perché le biblioteche comunali di Roma debbono necessariamente osservare i decreti governativi e, al momento, non si è in grado di prevedere quale sarà la situazione sanitaria nel mese di ottobre. Gli organizzatori sono comunque fiduciosi e opereranno per dare una cornice adeguata a questo importante evento culturale.