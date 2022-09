Chiusura Anagrafico di via Prenestina, 510. Verifica in loco

Ieri pomeriggio sono stato raggiunto da un messaggio Watshapp con cui una consigliera municipale mi invitava a divulgare un Comunicato della Presidenza in cui si indicava il 21 settembre come data di riapertura dell’Anagrafico di via Prenestina,510. Chiuso a causa di un intervento di ACEA.

Ovviamente facendo da circa trent’anni informazione sulle problematiche territoriali sono andato a verificare.

– NON ho trovato nessun cartello che indicava problemi con ACEA le cause della chiusura.

– NON c’è nessun cartello indicante la data di riapertura per il 21/9. e non c’è alcuna indicazione circa la tipologia di prestazioni che i Cittadini potranno ricevere.

Possiamo dire che così non va, o si offende qualcuno?

