Chiusura scuole a Roma e in Italia per il Coronavirus?

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Chiarimento sulla situazione scuole a Roma e in Italia

Girano molte notizie in merito in queste ore ma alle 14:30 del 4 marzo 2020 di ufficiale c’è la dichiarazione del Ministro Azzolina: “Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c’è la chiusura. Al momento abbiamo chiesto al comitato tecnico scientifico una valutazione un parere se lasciare aperte le scuole, se chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico di del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore. Ne sarete ovviamente tutti informati.

Per il resto abbiamo parlato delle misure economiche relative al Decreto che stiamo scrivendo che sono la cosa che ovviamente ci sta molto molto a cuore”.