Poche ore fa ci ha lasciato Joseph Tusiani. Il celebre poeta in quattro lingue aveva 96 anni compiuti lo scorso 27 gennaio.

Si è spento nella sua abitazione di Manatthan a New York.

Joseph Tusiani, nato a San Marco in Lamis (Foggia) nel 1924 da famiglia povera, emigrato in America subito dopo la laurea in lettere nel 1947, ha insegnato letteratura italiana in università private e pubbliche di New York, principalmente il College of Mount Saint Vincent e il Lehman College della City University of New York. Oltre che traduttore rinomato, è copioso autore di poesia in quattro lingue (inglese, latino, italiano, dialetto garganico), e di una autobiografia in tre volumi. Vincitore del Greenwood Prize della Poetry Society of England nel 1956, è stato vicepresidente della Poetry Society of America negli anni ’60. Nel 1984 si è visto assegnare la prestigiosa Congressional Medal of Merit del Parlamento americano. Vissuto a lungo nel Bronx, oggi risiede a Manhattan.

