Ci ha lasciato Simona Sinopoli, già presidente dell’Arci di Roma

Simona Sinopoli, già presidente dell’Arci di Roma, ci ha lasciato.

La notizia è giunta in un comunicato di Marta Bonafoni in cui la capogruppo della Lista Zingaretti alla Regione Lazio ha espresso il suo “più profondo cordoglio per la morte di Simona Sinopoli, già presidente dell’Arci di Roma”.

“Simona – prosegue la nota – ha fatto un lavoro encomiabile con la sua associazione in questa città, sempre a difesa dei più deboli e a sostegno della cultura. Mancheranno la sua passione e il suo attivismo, la sua curiosità e preparazione. Attenta alla solidarietà e al mutuo soccorso, ha segnato le attività dell’associazionismo capitolino degli ultimi anni. Roma perde una grande donna. Sentite condoglianze alla sua famiglia, un abbraccio sincero a tutta l’Arci”.