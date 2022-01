Ci risiamo

Dopo la figura meschina di 9 anni fa, conclusasi con la supplica al Presidente del Torneo Quirinale di riprogrammare le partite, lasciando due anni di tempo alle squadre per riorganizzare le formazioni con un’accurata campagna acquisti & cessioni, pensavamo che questa volta un fatto tanto dequalificante non avrebbe più turbato lo svolgimento del torneo. Niente affatto; la poca serietà delle società in campo, con un parco giocatori di diffuso, scarso spessore, ancora una volta ha condizionato lo svolgimento delle gare, portando di nuovo, per la seconda volta, ad una non assegnazione della vittoria ai contendenti, obbligando l’arbitro al ritiro del pallone a tasselli bianchi, rossi e verdi, portato in campo da una delle società che questa volta, come si faceva da ragazzi giocando sui prati intorno a casa, chi portava il pallone aveva alla fine il diritto di scegliere le formazioni e addirittura decidere chi avrebbe vinto la competizione.

Inutile che da ultimo tutti facciano buon viso a cattivo gioco (ché mai come in questo caso si adatta all’aggettivo). Le partite disputate hanno annoiato gli spettatori che, speranzosi di poter assistere ad uno scontro avvincente, ma leale, tra squadre annunciatesi agguerrite, si sono quasi subito dovuti rendere conto della pochezza dei giocatori in campo e della scadente qualità dei mister dalle panchine. Scarsa lucidità nella scelta delle formazioni, errori tattici e strategici silenzi inopportuni, quando al contrario sarebbe stato necessario gridare ordini e suggerimenti dalla panchina, per far sentire a giocatori e pubblico la presenza del tecnico a risistemare gli schemi. Un comportamento che il pubblico ha soprattutto evidenziato nella squadra che giocava alla sinistra dell’arbitro, capace a malapena di difendersi straccamente e senza idee. Successivamente si è meravigliato del comportamento pasticciato di quelli che giocavano alla destra, prima con un tridente improvvido, sostituito da un altrettanto inesistente attacco a tre punte – spuntate – quindi un arretramento del baricentro a copertura della difesa, con ripartenze incapaci di rilanciare punte isolate, inadatte a perforare l’accorta difesa avversaria, che solo quello hanno saputo fare per annoiare i pochi spettatori rimasti sugli spalti, un po’ per il covid, un po’ per tedio.

Molti cori si sono levati dal pubblico, indirizzati all’organizzazione del torneo per un cambio del regolamento, che lasci a una giuria popolare la scelta del vincitore.

In effetti è la seconda volta che si chiede al Presidente organizzatore di posporre la gara ad altra data e continuare lui stesso a dettare ancora le regole del gioco. Ma è chiaro che tale modalità non è conforme alle procedure dello Statuto previste per un regolare Torneo, scritte ormai molti anni fa.

Si abbia allora il coraggio di cambiarle!

E visto il deprimente spettacolo offerto, non sarebbe male che la scelta di come organizzare la competizione fosse lasciata al popolo, stabilendone la frequenza. Altrettanto non sarebbe male che pubblico e società coinvolte nella gara si dessero un po’ più da fare per migliorare la preparazione civica e comportamentale di tifosi e giocatori, vista la immoralità crescente ogni giorno di più, a dimostrazione della scarsa onestà diffusa, incapace di valorizzare il Torneo in favore dello spettacolo e benessere degli spettatori.

Al presente non c’è che da concludere con una considerazione contro corrente. La massima gattopardesca, nota un po’ a tutti, suona nel romanzo di Tomasi di Lampedusa come: bisogna che tutto cambi, affinché poi tutto rimanga uguale a prima. Nel nostro caso, al contrario recita: bisogna sperare che, rimanendo tutto uguale, qualcosa possa cambiare (in meglio, chiaramente!).