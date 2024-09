Ciacciarelli: massima solidarietà a Don Coluccia, vero presidio di legalità

«Ritengo inaccettabile quanto accaduto nel quartiere Quarticciolo, a Roma, dove Don Antonio Coluccia, divenuto nel corso degli anni vero presidio di legalità e di lotta contro le ingiustizie e la malavita, grazie ad una azione costante di sensibilizzazione della cittadinanza, ha nuovamente subito riprovevoli aggressioni e minacce.

Non è la prima volta che Don Antonio Coluccia diventa vittima di attacchi di questo tipo, per questo motivo, accanto al suo forte coraggio, c’è e ci sarà sempre, la concreta vicinanza di tutte le istituzioni, a difesa di chi con forza si batte sul campo per difendere e diffondere i valori della nostra società».

Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative e Case popolari, Pasquale Ciacciarelli.

