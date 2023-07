Ciani (Demos), a un anno dalla morte di Luca Serianni, impegnati sicurezza stradale

“Un anno fa moriva ad Ostia Luca Serianni, a pochi giorni dall’investimento sulle strisce pedonali all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, nel X municipio. In questo anno tante, troppe, altre persone hanno perso la vita sulle strade della capitale, in modi diversi, in circostanze inaccettabili.

Per questo ho presentato di recente una mozione sulla sicurezza stradale, e continuiamo a lavorare per la difesa dell’incolumità delle persone (che si muovano a piedi o che siano impegnate nella guida) sulle strade (e sui marciapiedi) della città di Roma.

Serianni ci ha insegnato il valore della cultura, delle parole, della grammatica. Anche della grammatica della vita.

Stiamo lavorando per intitolargli una strada, ma vogliamo anche rendere omaggio alla sua memoria con una sicurezza stradale che abbia davvero un significato, a partire dalla cultura, dall’educazione stradale nelle scuole, promuovendo la responsabilità quando si è al volante, tra i giovani che lui ha sempre amato e in mezzo a cui ha vissuto, fino alla promozione e all’attuazione di tutte le azioni necessarie alla messa in sicurezza dei punti più pericolosi della nostra città”.

Così il capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani in una nota.