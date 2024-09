Ciani (Demos): lascio incarico da consigliere di Roma Capitale

“Ho comunicato oggi in Aula Giulio Cesare le mie dimissioni da capogruppo capitolino di Demos” afferma il consigliere Paolo Ciani. “Una decisione necessaria alla luce della mia elezione a deputato.

Con il collega e amico Sandro Petrolati, che prenderà il mio posto, abbiamo atteso il momento politico e personale più idoneo per questo passaggio.

Continuerò a lavorare in sinergia con il sindaco Roberto Gualtieri per la mia città e per tutti i romani e le romane dalla Camera, senza mai perdere di vista il lavoro e l’impegno dei colleghi e delle colleghe con cui ho condiviso questa sfida impegnativa, e che oggi ho salutato con emozione” ha detto Ciani, capogruppo capitolino di Demos e deputato.

“Ringrazio tutti per le parole di stima espresse e per il dialogo che ha contraddistinto questo periodo di lavoro insieme.

Sedere in quest’aula è stata un’esperienza unica, un onore, un impegno, una incredibile avventura non solo politica ma anche umana, ricca di stimoli e di confronti. Ringrazio anche i dipendenti dell’Assemblea Capitolina per la loro preziosa professionalità.

A Sandro Petrolati, che con l’Assessora Funari porterà avanti sensibilità e proposte di Demos, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro per la nostra amata città e per i suoi cittadini, a partire dai più fragili” conclude Ciani.

