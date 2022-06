Cibo a Costo Zero sospende le consegne dei pacchi alimentari

Due mesi fa pubblicavamo un articolo dove sottolineavamo l’alto valore di Sociale di Cibo a Costo Zero di cui oggi pubblichiamo questo suo comunicato.

“È importante ricordare che la nostra associazione da sempre si autofinanzia e

da lunedì 6 Giugno ha sospeso le consegne dei pacchi alimentari.

Siamo molto amareggiati e dispiaciuti ma dobbiamo lasciare la nostra sede e ringraziamo chi ci ha ospitato. Dopo i tanti appelli e promesse non mantenute, riunioni fatte ci aspettavamo dalle istituzioni un supporto per ottenere un altra sede che non è mai arrivato.

Ringraziamo i tantissimi volontari e tutti coloro che ci hanno aiutato fino ad oggi.

Precisiamo per chi non ci conosce, che noi, non abbiamo entrate economiche e quello che facciamo da sempre lo è solo per passione e volontà di aiutare chi sta attraversando un periodo di difficoltà e di bisogno.

Attenzione però, ci stiamo solo riorganizzando!

Torneremo più forti di prima con una squadra più competitiva e più numerosa e con nuovi progetti di lavoro, per cui, continuate a seguirci e a sostenerci. Salutiamo con molto affetto le migliaia di persone che abbiamo sostenuto sino ad oggi. Arrivederci!!

P.S.

Da oggi potete rivolgervi ai vostri municipi di appartenenza con la speranza che vi ascoltino e assistano ai vostri bisogni”.

La Diretta Video

Riproponiamo la Diretta Video della nostra visita dove avevamo potuto toccare con mano la bontà del progetto e il numero impressionante delle persone a cui l’Associazione dava una risposta reale e che adesso purtroppo di certo – ci auguriamo ovviamente di no – ma probabilmente cadranno nel dimenticatoio Istituzionale! Speriamo di essere smentiti dai fatti.

https://fb.watch/du7vLycKfw/