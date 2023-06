Ciclabile e riqualificazione Ostiense, il progetto va avanti

A fine aprile 2023 sono iniziati i lavori per realizzare la ciclabile Ostiense: il tracciato andrà dalla Basilica di San Paolo alla Piramide, attraversando via Ostiense, per una lunghezza di 2,1 km. L’Assessore alla Mobilità Patanè e il presidente del Municipio VIII hanno confermato che il progetto va avanti.

“L’occasione del Giubileo – dichiarano Patanè e Ciaccheri – permetterà di moltiplicare le risorse investite sul territorio non solamente nella realizzazione dei corridoi ciclabili ma anche aggiungendo – grazie al lavoro congiunto dell’assessorato ai Lavori Pubblici e dell’assessorato alla Mobilità con Anas – la riqualificazione di via Ostiense intervenendo sulle aree pedonali, i marciapiedi, le Caditoie e il sistema di raccolta acque fortemente compromesso, i guardrail centrali, per rendere via Ostiense un nuovo boulevard della città”.

“Un obiettivo ambizioso – continuano i rappresentanti dell’amministrazione centrale e territoriale – che tiene conto della tempistica stringente del Piano Giubilare da completarsi quindi entro il 2024 e con il contributo tecnico-operativo, assieme alle strutture dipartimentali, della società Giubileo 20/25. Un piano che associa ai programmi di realizzazione delle infrastrutture ciclabili del Municipio Roma VIII un percorso di rigenerazione integrato; questo dovrà chiaramente coordinarsi nella tempistica con il restante piano degli interventi che interesseranno il quadrante Ostiense-San Paolo. Primo fra tutti l’intervento, ad alto impatto sul sistema della mobilità, della riqualificazione del Ponte dell’industria, che comporterà l’interruzione di servizio del ponte durante il periodo dei lavori e per il quale è stato preventivamente immaginato un momento illustrativo con il territorio e un piano di viabilità alternativo”.

La ciclabile

L’itinerario della ciclabile di via Ostiense è studiato per favorire l’inter-modalità degli spostamenti collegando due hub fondamentali del trasporto pubblico di Metro B, come Piramide e San Paolo, l’attestamento della Roma-Lido e la stazione Ostiense del Nodo ferroviario di Roma, con le ciclabili già esistenti di Viale Aventino e del Ponte Settimia Spizzichino, e con altri due interventi ciclopedonali oggetto di finanziamento come i tratti Metro San Paolo – Giustiniano Imperatore e Viale del Campo Boario. Tutto questo a servizio di obiettivi di mobilità sensibili come l’università Roma Tre, la Basilica di San Paolo, il Polo culturale del quadrante, i tanti locali di somministrazione e uffici esistenti.