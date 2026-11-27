Ne aveva parlato tutta la città, almeno quando era stata costruita: la pista ciclabile di via Pineta Sacchetti, duramente contestata nell’era Raggi, è destinata a essere ridefinita. Ad annunciarlo, oggi, i vertici di Roma Servizi per la Mobilità, portando in commissione Lavori pubblici e Mobilità — presiedute da Antonio Stampete e Giovanni Zannola (Pd) — un projeto di rettifica che dovrebbe diventare realtà entro l’estate 2027.

Una pausa quasi di cinque anni, dunque, tra assegnazione e nuovo passo. Un lasso che trova spiegazione normativa, come ricostruito in aula da Pierfrancesco Canali dell’agenzia comunale: «L’opera è stata finanziata nel 2019, la conferenza dei servizi si è chiusa a novembre 2019, i lavori sono seguiti. Nel marzo prossimo scadranno i cinque anni di vincolo dalla consegna dell’opera: solo allora la modifica diventerà possibile».

Il funzionario ha anche ricordato come nel disegno originario la ciclabile non prevedesse un cordolo di separazione: fu proprio nel corso della conferenza dei servizi che l’impostazione venne discusso e ribaltata, con la successiva installazione del cordolo.

Il nuovo assetto punterà su un tratto sopraelevato tra via Montigli e via Pascucci: percorsi protetti per chi pedala ma, allo stesso tempo, restituzione di una fascia di asfalto che oggi alimenta un collo di bottiglia per l’automobilismo, in particolare negli orari di punta.

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