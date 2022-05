Cimiteri, Ama: Cremazioni svolte regolarmente

Dall’insediamento del nuovo management aziendale AMA, con il supporto di Roma Capitale, è impegnata in un piano di interventi, già programmato per i prossimi due mesi, volto ad assicurare decoro e fruibilità a tutti i cimiteri della città, garantendo al contempo la regolarità dei servizi quotidiani.

Presso il Cimitero Flaminio i servizi di cremazione sono regolarmente garantiti con circa 65 operazioni giornaliere, dato assolutamente in linea con la media delle richieste presentate dall’utenza. La manutenzione degli impianti crematori è stata avviata a gennaio di quest’anno, a fronte di una programmazione non rispettata in precedenza, e terminerà alla metà del mese di luglio. Per garantire comunque il servizio, gli interventi di manutenzione si concentrano su una singola linea per volta.

L’azienda, infine, è totalmente in linea con decisione dell’Amministrazione Capitolina di abolire la tassa per le cremazioni fuori comune, in modo da rispondere ad un’esigenza di civiltà e assicurare alle famiglie romane libertà di scelta.

Lo comunica Ama-Cimiteri Capitolini in una nota in riferimento ad alcuni lanci di agenzia.