Cimiteri, approvato nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama

La Giunta Capitolina ha adottato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei servizi cimiteriali nel triennio 2025-2027.

Il nuovo contratto di servizio accoglie alcune delle osservazioni pervenute dai Municipi e dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici (ACoS) agli emendamenti allo schema del nuovo del contratto di servizio.

Contestualmente, la scorsa settimana la Giunta Capitolina ha approvato una memoria con la quale vengono indicati al Dipartimento Tutela Ambientale gli indirizzi sugli interventi di riqualificazione nei cimiteri comunali, da pianificare prioritariamente per le prossime realizzazioni nel 2025.

In particolare, viene dato mandato di dare avvio alle attività di progettazione e pianificazione degli interventi considerati strategici di manutenzione straordinaria e ristrutturazione nel cimitero Flaminio, il più grande di Roma e che presenta situazioni di notevoli criticità delle condizioni degli edifici, e nel cimitero Verano, per la sua rilevanza storico-architettonica.

Il piano di interventi sui cimiteri integra la memoria approvata nel febbraio 2022 che costituisce il documento programmatico con gli obiettivi dell’amministrazione per la valorizzazione e riqualificazione dei cimiteri capitolini, con stanziamenti complessivi per oltre 21 milioni di euro.

La programmazione appena approvata si aggiunge agli interventi già previsti e in corso tra i quali, al Verano, il restauro del reparto ebraico, la ristrutturazione del Quadriportico e della Rupe Caracciolo e la costruzione di tre ascensori.

Al cimitero Flaminio, dove è stata di recente inaugurata una nuova sala del commiato, sono in corso i lavori di impermeabilizzazione dell’edificio semicircolare, la manutenzione delle pavimentazioni e la realizzazione delle tre nuove linee dell’impianto crematorio.

