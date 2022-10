Cimiteri capitolini, online il nuovo portale

Entra in funzione il Nuovo Portale Online accessibile dal sito www.cimitericapitolini.it per lo svolgimento diretto e agevole delle pratiche e dei servizi cimiteriali, predisposto da AMA – Cimiteri Capitolini in accordo con Roma Capitale. Cittadini e imprese funebri avranno a disposizione un nuovo canale di accesso semplificato a tali servizi, attivabile comodamente da remoto. Il Nuovo Portale consente agli utenti di presentare le richieste in modo autonomo e semplificato, previa autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I servizi cimiteriali online sono ora accessibili attraverso computer, smartphone o tablet. Sarà possibile visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste presentate e scaricare anche la documentazione prodotta. Si potranno inoltre presentare e gestire richieste di informazioni, segnalazioni e reclami inerenti ai servizi, in modo da verificare lo stato della loro evoluzione e/o risoluzione.

Tutte le richieste di servizi cimiteriali da parte delle imprese funebri vanno presentate unicamente attraverso il Portale online, utilizzando la nuova modulistica (scaricabile anche dal sito dei cimiteri) da allegare alla richiesta. Per poter operare sul Portale, le imprese del comparto funebre (Agenzie, Centri servizi, imprese edili, ecc.) devono preventivamente accreditarsi – solo la prima volta – seguendo il processo di registrazione online guidato che richiede l’inserimento delle informazioni e dei documenti necessari per l’accreditamento, successivamente verificati da AMA. Le funzionalità per l’accreditamento delle Imprese sono state rese disponibili già dallo scorso 15 settembre, dopo lo svolgimento anche di incontri con le Associazioni di categoria delle imprese funebri tesi a illustrare i vari passaggi previsti. Il progetto di rinnovamento dei servizi cimiteriali prosegue ed ha come obiettivi la trasparenza e la massima accessibilità per i cittadini.

Per venire incontro ad eventuali difficoltà iniziali nell’utilizzo dello SPID o del Portale Online, esclusivamente i cittadini privati (insieme ad Ordini Religiosi, Grandi Enti), potranno continuare a utilizzare anche gli sportelli amministrativi di Via del Verano, previo appuntamento da richiedere inviando una e-mail all’indirizzo dell’ufficio competente dello specifico servizio richiesto (sul sito AMA Cimiteri Capitolini sono consultabili gli indirizzi di posta elettronica degli uffici amministrativi).

Prosegue dunque la digitalizzazione dei servizi cimiteriali, dopo che dallo scorso 28 marzo, come deliberato da Roma Capitale, tutti i pagamenti devono essere effettuati elettronicamente tramite il sistema PagoPA, che consente l’esenzione totale dell’IVA per i servizi cimiteriali (l’imposta continua ad essere applicata esclusivamente per l’illuminazione votiva al Laurentino) e che permette quindi di diminuire le spese a carico degli utenti.

Tutte le informazioni e le “Guide per l’utilizzo del Portale Online” sono disponibili sul sito www.cimitericapitolini.it, alla sezione “Servizi Online”.