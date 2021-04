Cimiteri, Figliomeni (FDI): “Sosteniamo protesta delle famiglie e delle imprese funebri su ritardi cremazioni 

“Saremo al fianco dei cittadini e delle imprese funebri sostenendo la loro protesta in merito alla situazione di estrema gravità e di totale abbandono in cui versano i cimiteri capitolini, soprattutto per i tanti disagi e costi esosi oltre che per il ritardo nelle procedure di cremazioni. Una situazione che, da un lato, non mette in condizioni di lavorare gli operatori del settore e, dall’altro, costringe in una condizione di impotenza le famiglie, già provate dalla perdita di un caro, visto che si trovano nell’impossibilità di dare il giusto riposo al proprio defunto. Una situazione che da anni denunciamo attraverso interrogazioni ed esposti presentati anche alla Procura della Repubblica oltre che ripetutamente al Sindaco.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Una criticità ben nota alla Giunta Raggi fin dal 2017 – prosegue Figliomeni – e che, dopo quasi cinque anni, è esplosa in tutta la sua tragicità. Siamo sconfortanti e amareggiati per come i 5 Stelle stiano mettendo in ginocchio i diversi tessuti economici delle città e, al tempo stesso, stiano esasperando i cittadini costretti a fare affiggere manifesti, nei quali chiedere scusa ai propri cari per non esser stati in grado di dargli una degna sepoltura. I grillini, responsabili di questo disastro, se avessero un po’ di amor proprio, dinanzi al grido di dolore e di rabbia dei cittadini, dovrebbero prenderne atto e andarsene”.