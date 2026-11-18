Il grande cinema internazionale fa tappa nella Capitale. Dal 19 al 21 novembre 2026 Roma ospiterà una tre giorni di proiezioni gratuite dedicate ai film in concorso al Premio cinematografico eurasiatico aperto Diamond Butterfly, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Culturale Russa con il sostegno del Ministero della Cultura della Federazione Russa e ideata dal regista Nikita Mikhalkov.

Rispetto a quanto precedentemente annunciato per il Cinema Barberini, gli organizzatori hanno comunicato il cambio di sede dell’evento: tutte le proiezioni si terranno presso la Sala Grande della Casa Russa a Roma, in Piazza Benedetto Cairoli 6. La rassegna offrirà al pubblico italiano l’opportunità di scoprire sei opere provenienti da diverse latitudini — Russia, Serbia, Bulgaria, Etiopia, Cuba, Turkmenistan e Pakistan — presentate nelle prime due edizioni del riconoscimento. Tutti i titoli saranno proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il programma delle proiezioni

Giovedì 19 novembre: L’accoglienza degli ospiti inizierà alle 17:30, seguita alle 18:00 dalla cerimonia ufficiale di apertura. Alle 18:20 verrà proiettato il melodramma russo Un uomo e una donna (per non parlar del cane) di Andrej Zajcev, pellicola che alla prima edizione del premio ha conquistato i riconoscimenti per i migliori interpreti (Svetlana Krjuchkova e Aleksandr Adabashjan).

Al termine del film, dalle 20:10, il regista Zajcev si fermerà in sala per rispondere alle domande del pubblico. La serata proseguirà alle 20:45 con Il re degli elfi, coproduzione serbo-bulgara che è valsa a Goran Radovanović il premio come miglior regista nel 2025; anche in questo caso, al termine della visione (alle 22:20) è previsto un incontro con l’autore.

Venerdì 20 novembre: La seconda giornata si aprirà alle 17:00 con il dramma etiope La riconciliazione di Tariku Mekonnen. Alle 19:40 sarà la volta del cubano La strada 232 di Rudy Mora, insignito del Diamond Butterfly 2026 nella categoria dedicata al miglior film proveniente da un Paese esterno allo spazio eurasiatico.

Sabato 21 novembre: Chiusura pomeridiana affidata a due produzioni asiatiche. Si parte alle 13:00 con il dramma bellico L’albero del destino (Turkmenistan), seguito alle 14:40 dal pakistano Mio Lyari, film che nel 2026 ha portato alla vittoria Dananeer Mobeen come migliore attrice protagonista.

Come partecipare

L’ingresso a tutte le proiezioni è gratuito fino a esaurimento posti, ma è obbligatoria la prenotazione anticipata tramite il sito ufficiale dell’evento (://diamond-butterfly-italy.com), selezionando singolarmente gli appuntamenti di interesse. La sede di Piazza Benedetto Cairoli è raggiungibile con il tram 8 o con gli autobus 40, 64 e 70 (fermata Largo di Torre Argentina).

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