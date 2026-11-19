Cinquant’anni di proteste, ma per l’ACEA va tutto bene. Intanto per i cittadini di Colli Aniene e del popoloso settore Est della Capitale la qualità della vita è sempre più compromessa ed anche chissà anche rischiosa.

Da quel depuratore dell’ACEA, le esalazioni putride, vomitevoli,continuano a levarsi a tutte le ore provocando autentica sofferenza. Ma, ci si chiede, doveva essere proprio così vicino alle abitazioni quell’impianto? Doveva poi continuare ad ingrandirsi a dismisura sfidando imperterriti le continue insistenti proteste?

Queste in sintesi le cause che il mattino del 16 novembre 2026 hanno portato una piccola folla indignata in Via degli Alberini fuori i cancelli dell’impianto.

C’erano in prevalenza rappresentanti dei quartieri di Ponte Mammolo, Colli Aniene e anche alcuni di Casal Bruciato e Monti del Pecoraro. E riteniamo che molti di più sarebbero potuti intervenire se non fosse per un certo disinteresse dei cittadini. Un disinteresse sopraggiunto alla sordità del municipio e quindi alla sfiducia verso le istituzioni di prossimità, da sempre lontane dal grave problema del territorio.

I cittadini del settore Est della capitale, il 16 novembre, ancora una volta hanno chiesto semplicemente quello che spetta di diritto ad ogni essere vivente, il poter respirare e senza alcuna ripugnanza. Accade infatti che quando più hanno bisogno di aria fresca nelle case, ecco che improvvisamente arriva la puzza di putridume che impone la chiusura ermetica di ogni finestra.

Di più c’è il rumore incessante che di notte diventa un rombo insopportabile. Acea Ato2, che gestisce la struttura, di fronte a questo evidente disequilibrio nelle funzioni dell’impianto continua a schermirsi come sempre negando ogni addebito: “Nessuna criticità” asserisce, i manifestanti tornano a casa, e tutto torna come prima.

Tra i presenti c’è stato qualcuno che ha cercato di parlare di un problema fino ad oggi taciuto, quello della salubrità dell’aria e della tutela della salute umana.

Ora noi giriamo al presiedente del IV municipio alcune domande: perché tutto quell’incessante viavai di autocisterne al depuratore? Chi garantisce la liceità della quantità e qualità dei conferimenti? Perché tutti in Via degli Alberini? Quali sostanze si nascondono in quei miasmi? Quali i composti volatili non rilevabili dall’olfatto vengono inalati dagli ignari cittadini? Chi si è fatta e si fa premura di chiedersi se in quel fetore sono compresi elementi che – come è accertato – alla lunga possono assuefare l’olfatto e danneggiare le vie respiratorie? In definitiva a chi tocca vigilare sulla salute dei cittadini?

In ultimo, e in merito alla conduzione sempre corretta dell’impianto, dobbiamo ricordare, che dal febbraio 2014 al marzo 2015, è stato posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria e commissariato per gravi irregolarità; non vorrà il presidente accertarsi che nella gestione attuale dell’impianto siano nuovamente rilevabili le stesse o altre nuove irregolarità?

Il VIDEO

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