Cinque anni di attività di Gli Amici Di Conca D’Oro – APS

Grandi festeggiamenti ma soprattutto senso di comunità ed appartenenza, quello della festa per i 5 anni di attività dell’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS http://concadororoma.blogspot.com/ , che domenica scorsa hanno svolto presso il bellissimo “Salone Valentini” .

Un’associazione che si occupa di tutto, dalla cultura all’ambiente, dalla rigenerazione territoriale ai corsi gratuiti, un gruppo di volontari che ha deciso di imboccarsi le maniche per rendere il quartiere Conca D’Oro e Roma un posto migliore, anziché fare come in tanti che si lamentano sui social.

Un gruppo che ha fatto tantissimo, al punto che alcune persone pensavano attiva da molti più anni, proprio per le numerose attività che svolge.

Con l’occasione dei 5 anni, è stato presentato anche il nuovo logo dell’associazione, che la socia Alessia ha realizzato per l’occasione e che sarà utilizzato per i prossimi anni.

Un logo che ricalca quanto è nel DNA di questa no profit, che ha sempre dato e sta dando tanto amore verso il prossimo e per l’ambiente.

L’iniziativa si è tenuta presso il “Salotto Valentini”, un luogo bellissimo, che per l’occasione ha realizzato una torta con il nuovo logo, rendendo il momento ancora più bello e lasciando un ricordo ai presenti che porteranno per molto tempo.

Una torta realizzata con grande professionalità e qualità come le tante che realizza quotidianamente questa pasticceria considerata da molti un’eccellenza su Roma.

Un pomeriggio anche per parlare dei prossimi obiettivi, di quanto fatto in questi 5 anni, delle prossime iniziative e soprattutto quello di partecipare alla vita di comunità, perché l’associazione è nata proprio come elemento di aggregazione e di unione per far sbocciare la vera amicizia e non solo alberi e fiori al parco delle Valli.

Auguri a Gli Amici Di Conca D’Oro – APS con nuove iniziative ed importanti traguardi da raggiungere.