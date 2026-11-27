Cinque persone arrestate in diversi quadranti di Roma nell’ambito dei controlli straordinari del Reparto Volanti e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura contro furti e taccheggi.

Alla Bufalotta gli agenti hanno bloccato un venticinquenne subito dopo un furto in appartamento: l’uomo era stato ripreso dalle telecamere interne dell’abitazione sotto gli occhi della proprietaria e poi visto da alcuni residenti mentre si calava dal balcone con una borsa di valore e contanti, refurtiva poi interamente recuperata e riconsegnata al termine dell’arresto.

I rintracci nel quartiere Vescovio e il recupero di prodotti per 1.200 euro

Nel quartiere Vescovio sono finiti in manette due cittadini rumeni accusati di furto con destrezza ai danni di un uomo avvicinato vicino a uno sportello Atm e distratto con un pretesto per sottrargli la tessera bancomat: gli operatori delle Volanti hanno mappato i prelievi eseguiti subito dopo il furto, individuando i due indagati ancora in possesso della carta.

L’ultimo arresto ha infine riguardato una donna di 36 anni, notata dalla vigilanza interna di un punto vendita mentre riempiva due zaini di merce e fermata dagli agenti prima di guadagnare l’uscita, con il recupero di beni per circa 1.200 euro. L’autorità giudiziaria ha convalidato tutti e cinque gli arresti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza