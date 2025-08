Cinque Comuni del Lazio premiati con la “Spiga Verde” 2025 per la sostenibilità ambientale

C’è anche il Lazio tra le regioni italiane che brillano per sostenibilità ambientale e sviluppo rurale. Sono cinque i Comuni laziali che, per il 2025, si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento della “Spiga Verde”, l’eco-label nazionale attribuito ai territori rurali che si distinguono per attenzione all’ambiente, tutela del paesaggio, qualità della vita e politiche di gestione sostenibile.

Un riconoscimento che equivale, per i comuni dell’entroterra, alla celebre “Bandiera Blu” riservata a quelli balneari, e che viene rilasciato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) in collaborazione con Confagricoltura.

I cinque Comuni del Lazio premiati

Tra i 90 Comuni italiani che nel 2025 si sono visti assegnare la Spiga Verde, cinque appartengono al Lazio. Ecco l’elenco:

Canale Monterano (provincia di Roma)

Sabaudia, Gaeta e San Felice Circeo (provincia di Latina)

Rivodutri (provincia di Rieti)

La novità di quest’anno è San Felice Circeo, che entra per la prima volta nella lista. Non è stato invece confermato Pontinia, che figurava tra i premiati nelle precedenti edizioni.

Un 2025 da record per le Spighe Verdi

L’edizione 2025 segna un risultato storico per il programma. Come ha sottolineato Claudio Mazza, presidente di FEE Italia, “ben 17 nuovi ingressi testimoniano la crescente attenzione delle amministrazioni locali verso uno sviluppo rurale realmente sostenibile”.

Giunto alla decima edizione, il progetto punta ad accompagnare i Comuni in un percorso di miglioramento graduale.

Lo fa attraverso un rigoroso schema basato su 67 indicatori, raggruppati in 16 macro aree che spaziano dalla qualità dell’aria e dell’acqua all’educazione ambientale, dalla biodiversità all’assetto urbanistico, fino al turismo sostenibile.

La voce dell’agricoltura

Protagonista attiva del progetto è anche il mondo agricolo. Come ha ricordato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, “l’agricoltura è al centro del percorso delle Spighe Verdi: economia circolare, tutela del paesaggio, valorizzazione delle produzioni locali e dell’accoglienza sono i pilastri su cui costruire comunità rurali forti e resilienti”.

Un modello per il futuro

Il successo della Spiga Verde dimostra come le aree interne e rurali possano essere motori di innovazione e qualità ambientale. In un contesto di crisi climatica e urbanizzazione crescente, premiare i territori che scelgono un modello di sviluppo equilibrato è fondamentale.

Con questi cinque Comuni, il Lazio conferma il suo impegno e la sua visione: un territorio che investe sul futuro attraverso la sostenibilità.

