La Regione Lazio stanzia cinque milioni di euro per riqualificare gli impianti di riscaldamento degli alloggi Ater a Roma, con l’obiettivo congiunto di ridurre l’inquinamento atmosferico urbano e migliorare le prestazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica.

La misura, contenuta nella delibera portata in Giunta dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica Elena Palazzo e approvata dall’esecutivo presieduto da Francesco Rocca, incarica Ater Roma della realizzazione degli interventi di sostituzione e ammodernamento tecnologico.

L’azione si concentrerà in via prioritaria sugli impianti più vetusti, in particolare quelli installati prima del 2000, privilegiando pompe di calore, sistemi ibridi e fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari di decarbonizzazione.

Secondo Palazzo, l’eliminazione delle caldaie obsolete consentirà di abbattere le emissioni di PM10 e biossido di azoto, rendendo più salubri gli ambienti domestici di migliaia di nuclei familiari.

Tempi certi per l’attuazione e copertura per gli edifici a proprietà mista

L’iter amministrativo prevede l’imminente sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Ater Roma: da quel momento l’Azienda avrà 60 giorni per presentare il programma degli interventi, mentre l’amministrazione regionale dovrà approvarlo entro 30 giorni dalla ricezione, mantenendo funzioni di coordinamento e verifica.

Negli immobili caratterizzati da proprietà mista pubblica e privata, il provvedimento assicura il finanziamento totale della quota Ater insieme a un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per i proprietari privati.

Un’impostazione che, nelle parole dell’assessore Palazzo, coniuga tutela ambientale e sostegno sociale intervenendo sul patrimonio pubblico senza lasciare soli i privati coinvolti.

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