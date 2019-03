Nelle ultime 24 ore, cinque pusher in manette e circa 4 chili di droga sequestrata nell’ambito dei servizi della Polizia di Stato mirati alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti,.

I primi, in ordine di tempo, a finire in manette sono stati due stranieri che lavoravano in un banco di fiori al cimitero di Prima Porta. Gli investigatori del commissariato Flaminio hanno sorpreso I.M.A.K. e S.C., rispettivamente di 32 e 37 anni, a spacciare cocaina e, subito intervenuti, li hanno arrestati in flagranza per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro ed hanno sequestrato 560 euro.

Gli investigatori del commissariato Prenestino invece, dando esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare emesso dall’Autorità Giudiziaria, hanno scovato, nella camera da letto di D.R.P., 32enne italiano, occultate dietro una scatola di cartone, 6 tavolette di hashish, per un peso complessivo di 606 grammi. Addosso l’uomo aveva 90 euro, probabile provento dell’illecita attività.

Infine gli agenti del commissariato Porta Pia, coadiuvati dall’unità cinofila, hanno bloccato ed arrestato, nei parcheggi dei pullman della Stazione Tiburtina, due stranieri in procinto di partire con lo stupefacente: B.S., 30 anni, stava per partire per Genova con 250 grammi di marijuana nascosti negli slip; O.A., 21 anni, voleva invece andare a Milano con 3 chili e 80 grammi della stessa sostanza dentro la valigia.

Entrambi sono stati smascherati grazie al fiuto del cane Wumm che li ha segnalati ai poliziotti.