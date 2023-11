Cinzia Leoni a “Boni come er Pane” dar Ciriola al Pigneto

Domenica 19 Novembre 2023 alle ore 20:00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A – Pigneto) torna l’appuntamento mensile con “Boni come er pane”, la rassegna storica che celebra la bellezza della condivisione a Roma, ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con Le Civico e dar Ciriola.

Ospite speciale dell’evento: Cinzia Leone che porterà alcuni dei suoi sketch più amati e sarà protagonista di un’intervista cantata con Giulia Ananìa.

Debutta in televisione nel programma Laggiù qualcuno vi ama ma, raggiunge il successo nelle fortunate trasmissioni di Serena Dandini come La TV delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel, dove si produce in efficaci imitazioni di Francesca Dellera, Edwige Fenech, Anna Oxa, Marisa Laurito e Sabrina Salerno. Rimane nel cuore di chi l’ ha seguita dagli esordi fino ai giovanissimi che oggi la seguono con passione.

A fianco della protagonista, ci saranno altri ospiti speciali come l’editore Mattia Tombolini di Momo Edizioni con il suo nuovo libro “Vecchi di merda”: una satira deliziosamente politically incorrect dove l’attivista Tombolini irride, in un solo colpo, tutte le teorie del complotto (migranti, dittatura sanitaria, terrapiattisti) che infestano ogni discorso pubblico dei nostri tempi.



Nel corso della serata la mostra “Oroscopo Romano“, l’illustratrice Elisa Lipizzi reinterpreta lo zodiaco illustrando i segni zodiacali vedendoli dal punto di vista degli archetipi romaneschi. A commentare le opere una famosa astrologa a sorpresa.

Non mancherà l’attore resident della rassegna Michele Botrugno a cui verranno affidate le letture di Sfigology, l’oroscopo Sfigato.

Le interviste cantate di Giulia Ananìa aggiungeranno un tocco speciale all’evento, guidando il pubblico in un viaggio emozionale attraverso l’anima della città e le storie dei nostri artisti. Tanta musica dal vivo con il progetto “MagnaDisco” dove Giulia Ananìa, accompagnata dalla bassista Martina Bettini, racconta la storia d’Italia dagli anni Trenta ad oggi attraverso canzoni più o meno conosciute. Il risultato è uno splendido Karaoke collettivo.

L’ingresso è libero per tutti gli amanti della musica e di Roma. L’evento si svolgerà sotto il motto “Più semo, meglio stamo” promettendo un’atmosfera di condivisione e gioia.

INFO

Domenica 19 Novembre 20.00

dar Ciriola |Via Pausania, 2/A – Pigneto|

INGRESSO LIBERO