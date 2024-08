Circeo, Onori-D’Amato (Azione): “Cancello in via delle Batterie, intervenga il governo”

“Come già in passato, anche questa estate la strada delle Batterie a San Felice Circeo è stata chiusa dai proprietari delle ville con un cancello che impedisce non solo l’accesso al mare ma anche ai vari beni di interesse storico, culturale, paesaggistico e ambientale di un’area ricca di bellezza”.

Così in una nota la deputata di Azione Federica Onori e il Consigliere regionale del Lazio di Azione Alessio D’Amato. “Una situazione – aggiungono – denunciata più volte dalle associazioni del territorio, che chiedono l’uso pubblico della strada ricordando giustamente come il Parco Nazionale sia un bene della collettività e non possa essere riservato a pochi privilegiati.

Presenteremo un’interrogazione ai ministri competenti per chiedere come intendano procedere per impedire che alcuni privati possano negare a tanti altri cittadini il diritto di fruire di un terzo del promontorio del Circeo.

Occorre mettere un punto fermo, non è possibile – concludono i due esponenti di Azione – che ogni anno si torni punto e da capo”.

