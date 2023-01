Cisalfa Sport: vestiti e attrezzi per l’esercizio fisico

Cisalfa Sport, attraverso i suoi tanti negozi distribuiti in tutto il Paese e il proprio sito web, mette a disposizione dei clienti, sportivi ma non solo, una vasta gamma di accessori, di attrezzi e di capi di abbigliamento tecnico. È possibile usufruire, così, di prodotti da usare per parecchie discipline sportive quali il pattinaggio, il ciclismo, la corsa, il fitness e lo sport outdoor.

Ecco, allora, le calzature, le tute e le magliette a maniche corte, ma non solo: i clienti che scelgono Cisalfa Sport, infatti, hanno anche la possibilità di comprare una racchetta da tennis, una bici, uno snowboard, una cyclette o un tapis roulant.

E, ancora, ecco gli articoli per la montagna, per il trekking e per il campeggio, come per esempio gli altimetri, le mantelle per proteggersi dalla pioggia, gli zaini, i sacchi a pelo e le tende, senza dimenticare le action cam Go Pro, che possono essere usate per riprendere le proprie attività, e i sistemi GPS.

Volendo, è possibile comprare approfittando di un codice sconto cisalfa per risparmiare sul costo di acquisto.

Tutto il meglio per lo sport

Una sezione del sito web di Cisalfa Sport riguarda, poi, la vendita degli integratori alimentari che possono essere consumati per sostenere e consolidare i propri allenamenti: insomma, un negozio che si occupa di sport sotto tutti i punti di vista e a 360 gradi.

D’altro canto stiamo parlando di un marchio dalla lunga storia e con una consolidata esperienza. Il primo negozio di Cisalfa, infatti, fu aperto da Vincenzo Mancini a Tivoli nel 1977, anche se all’epoca il nome Cisalfa non era ancora stato scelto.

Nei decenni successivi, poi, Cisalfa Sport si è espanso in tutta Italia, anche in virtù di molteplici acquisizioni che hanno riguardato fra l’altro Rigoni Sport, Milanesio Sport, Delta Sport e Goggi Sport. Nel 2010 il gruppo aveva solo in Italia più di 150 punti vendita, e a quel punto la famiglia Mancini ha deciso di cedere il 67.5% della società a Investitori Associati, un fondo di private equity.

Tre anni più tardi, però, lo ha riacquistato, nella prospettiva di un risollevamento dai debiti. Attualmente sono più di 140 i punti vendita di Cisalfa Sport sul territorio nazionale: i suoi negozi propongono articoli non solo dei principali marchi internazionali dello sport, ma anche dei brand 8847, ABC, Dack’s e Best Company. Cisalfa, inoltre, produce per l’Italia in licenza brand come Ellesse, Mistral e Fila.

I punti vendita di Cisalfa

Come si può ben capire, dunque, quello di Cisalfa Sport è ormai un marchio piuttosto affermato e che gode di una notevole popolarità, con 140 negozi in tutte le regioni italiane.

Per sapere dove si trovano i vari punti vendita è possibile andare nella sezione Negozi del sito di Cisalfa Sport. Dopo aver trovato il negozio a cui si è interessati si può scoprire qual è il suo indirizzo, quali sono i suoi orari di apertura nel corso della settimana e qual è il suo numero di telefono.

Ma non è tutto, perché il sito consente anche di avere le indicazioni utili, tramite la funzione Calcola Percorso, per arrivare al negozio.

Che cosa si può comprare sul sito di Cisalfa Sport

Cisalfa.it non è altro che la versione online dei vari punti vendita fisici che sono gestiti dal marchio. Questo e-commerce è strutturato in maniera da mettere a disposizione degli utenti varie modalità di esplorazione dei prodotti che si trovano nel catalogo.

Gli articoli sono suddivisi in categorie, fra le quali i nuovi arrivi, le offerte e, ovviamente, donna, uomo e bambino. Ciascuna sezione, poi, suddivide gli articoli: così, fra gli sport ci sono il ciclismo, il calcio, il running, e così via.

Altre categorie comprendono le scarpe, gli accessori e i capi di abbigliamento. Una soluzione diversa per la navigazione sul sito è quella che prevede di iniziare da un brand a cui si è interessati per accedere poi alla lista completa degli articoli.

La lista di marchi è molto lunga ma comprende, fra l’altro, Dainese, Adidas, Reebok, New Balance, Dunlop, Converse, Nike, Puma, The North Face e Salomon.

Gli utenti che vogliono trovare con più facilità i prodotti che potrebbero essere interessati a comprare hanno l’opportunità di impostare la propria ricerca con specifici parametri, come per esempio la fascia di prezzo, la categoria tecnica, le caratteristiche delle suole delle scarpe, e così via.

Tante offerte da cogliere al volo

Risparmiare facendo acquisti con Cisalfa Sport è possibile, per esempio, grazie ai codici sconto che si trovano, gratis, sul sito web Scontiebuoni.it . Va ricordato, poi, che il sito Cisalfasport.it accoglie una sezione con i prodotti che vengono venduti con uno sconto che in alcuni casi può raggiungere il 60% del prezzo di listino originale.

È una zona outlet a tutti gli effetti, con filtri di ricerca che consentono tra l’altro di scegliere le collezioni autunno inverno e primavera estate a seconda del loro anno di produzione. In alcuni casi la sezione è identificata con gli anticipi degli sconti e dei saldi periodici.

M.C.