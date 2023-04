Città dei 15 minuti. Presentati i risultati del primo lavoro di mappatura di 288 quartieri e 22 rioni di Roma

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, luogo simbolo di rigenerazione urbana nato dal recupero e dalla trasformazione dell’ex mercato Quarticciolo, ha ospitato la seconda edizione di “Roma a portata di Mano”, un appuntamento di riflessione e confronto sull’avvicinamento alla città dei 15 minuti.

Approfondire la conoscenza della città per orientare efficacemente politiche di trasformazione urbana basate sul concetto di prossimità dei servizi da rendere disponibili nelle vicinanze delle abitazioni, per tutti. Con questo obiettivo sono stati presentati oggi al Teatro Biblioteca Quarticciolo, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e degli Assessori Andrea Catarci e Maurizio Veloccia, i primi risultati di un lavoro di ricognizione avviato dall’Assessorato al Decentramento e alla Città dei 15 minuti in collaborazione con tutti i Municipi per mappare il territorio cittadino alla luce delle profonde trasformazioni intervenute a quasi 50 anni dalla definizione delle zone urbanistiche.

La ricerca, illustrata in occasione della seconda edizione dell’iniziativa “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti”, fotografa una città articolata in 288 quartieri e 22 rioni, dei quali ben 115 presenti fuori dal Grande Raccordo Anulare.

“Roma è cambiata completamente rispetto a quella che, Sindaco Argan, venne fotografata con la delibera 2982/1977: è tempo che se ne prenda atto e che gli studi e le statistiche, a partire da quelle ufficiali dell’Istat, puntino a leggere gli agglomerati urbani in cui si svolge la vita quotidiana e che in gran numero, 115 su 310, sono situati oltre il Grande Raccordo Anulare” ha commentato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti.

“L’obiettivo alla base del modello dei 15 minuti è la ricucitura di una città frantumata da disuguaglianze socioeconomiche e spaziali attraverso l’implementazione di un modello del tutto opposto rispetto a quello che negli ultimi decenni ha portato alla migrazione interna della popolazione verso il GRA – circa 500 mila residenti nell’anello ferroviario, 1 milione e mezzo tra anello e GRA, 800 mila oltre GRA –, a quella esterna verso i Comuni di un’area metropolitana arrivata a 4,3 milioni. La città dei 15 minuti è un modello della prossimità, dell’inclusione, del decentramento, della partecipazione, della contemporaneità che a Roma abbiamo voluto basare su una strategia ambiziosa, agendo da vari livelli – Campidoglio, Municipi, sociale – attraverso interventi locali, programmazione e confronto internazionale, analisi e progetti sperimentali” ha concluso Catarci.

Coesione urbana, welfare territoriale, inclusione e cittadinanza, sono solo alcuni dei temi che hanno animato il dibattito e lo scambio di esperienze con una sessione di lavori specificamente dedicata al confronto tra città, con i contribuiti del Professore Carlos Moreno, ideatore del concept della città dei 15 minuti applicato nella capitale francese dalla Sindaca Hidalgo, di Arnaud Ngatcha, assessore all’Europa di Parigi, di Laura Petrella, Agenzia delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani e Hélène Chartier, per C40 Cities.

I dettagli del lavoro realizzato dall’Assessorato al Decentramento e per la Città dei 15 Minuti, in collaborazione con i 15 Municipi.