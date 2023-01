Giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 12.00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si terrà la conferenza organizzata dall’on. Riccardo Magi, presidente di Più Europa, insieme all’Associazione Politeia (costituita dai consiglieri romeni eletti in Italia) nella persona della Presidente Irina Lazar, dal titolo: “Cittadinanza Europea. Il diritto di voto amministrativo dei cittadini dell’Unione residenti in Italia”.

Durante la conferenza sarà presentata la proposta di legge, a prima firma Magi, relativa all’esercizio del diritto di voto alle elezioni amministrative ed europee da parte dei cittadini stranieri dell’Unione Europea residenti in Italia.

“In Italia tutti i cittadini dell’Unione Europea possono votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee da moltissimi anni, per effetto di due Direttive che risalgono addirittura agli anni ’90, già recepite dall’ordinamento italiano, ma i dati ci dicono che la maggior parte di loro non è a conoscenza di tale diritto e, di conseguenza, non lo esercita. Questo a causa della difficoltà nel reperire informazioni”, così Riccardo Magi, deputato e presidente di Più Europa in una nota stampa. “Con questa proposta di legge è nostra intenzione garantire il reale esercizio dei propri diritti da parte dei cittadini europei, aumentando i tassi di partecipazione a tali elezioni e, di conseguenza, potenziando il loro coinvolgimento nella vita politica e sociale del Paese in cui risiedono e al quale partecipano”, conclude Magi.

La conferenza stampa potrà essere seguita via streaming al link https://webtv.camera.it/conferenze_stampa