City Nature Challenge 2019 il 28 aprile al Parco di Centocelle

Torna anche quest’anno l’appuntamento internazionale City Nature Challenge, nel corso del quale, nella mattinata di domenica 28 aprile 2019 a partire dalle ore 10.00, si terrà un BioBlitz al Parco Archeologico di Centocelle, per scoprire e censire la natura e la biodiversità del parco.

L’edizione dello scorso anno permise di registrare la presenza di ben 113 specie botaniche, nonché di specie faunistiche tra le quali la luscengola, un rettile poco conosciuto simile ad un serpente ma del tutto innocuo.

L’attività sarà svolta con il supporto del Prof. Giuliano Fanelli e della Dr.ssa Francesca Buffi dell’Università Sapienza di Roma.

City Nature Challenge è una sfida internazionale in cui oltre 65 città di tutto il mondo si “sfideranno” per raccogliere più segnalazioni naturalistiche possibili nei giorni compresi tra il 26 e il 29 Aprile. I cittadini tramite l’utilizzo di applicazioni (i-Naturalist e CS-Mon LIFE) potranno condividere foto di specie vegetali e animali scattate durante campagne di segnalazione organizzate (bioblitz) o anche individualmente.

Nonostante le note criticità che ancora ne impediscono una piena valorizzazione, il Parco di Centocelle è ricco di bioiversità, natura e valori naturalistici.

L’appuntamento è domenica 28 aprile, alle 10.00 (al parcheggio, ingresso in via Casilina 712) per scoprire e raccogliere insieme quante più segnalazioni naturalistiche possibili, non mancare!

Alessandro Fiorillo